 Ждать ли досрочной отставки Дональда Трампа? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 08.01.2021

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Мир

Ждать ли досрочной отставки Дональда Трампа?

После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа демократы требуют досрочной отставки действующего президента США. DW выясняет, насколько вероятен этот сценарий.

Вице-президент США Майк Пенс и президент США Дональд Трамп

Вице-президент США Майк Пенс и президент США Дональд Трамп (фото из архива)

6 января заседание в Конгрессе США, на котором утверждали итоги президентских выборов в США, было приостановлено: сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне и сумели прорваться в Капитолий. В результате атаки погибли четверо протестующих и один полицейский, еще 52 человека были задержаны. Дебаты в Конгрессе возобновились лишь через несколько часов.

После произошедшего демократы и некоторые республиканцы в Палате представителей обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. Конгрессмен Дэвид Чичиллине и другие демократы написали письмо вице-президенту Майку Пенсу, призвав его отстранить президента от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Беспорядкам предшествовала речь Трампа на митинге у Белого дома. "Мы собираемся отправиться к Капитолию, чтобы поддержать наших уважаемых сенаторов(…) Вам нужно показать силу, и вы должны быть сильными", - обратился президент к своим сторонникам. Он также назвал прошедшие выборы "самыми коррумпированными в истории". "Наша победа на выборах была украдена радикальными левыми демократами", - добавил он и призвал "никогда не сдаваться", "не уступать" и идти к Капитолию, чтобы помочь республиканцам "вернуть нашу страну".

Как можно отстранить Трампа от должности досрочно?

К досрочной отставке Трампа могут привести два юридических пути: импичмент или обращение к 25-й поправке.

Раздел 4 второй статьи Конституции США гласит, что президента могут отстранить от должности "в случае государственной измены, взяточничества или других серьезных преступлений или проступков". Импичмент может быть инициирован Палатой представителей и одобрен в Сенате большинством в две трети голосов.

Таким образом вопрос заключается в том, является ли подстрекательство к штурму Капитолия "серьезным преступлением или проступком". "Да, имеются основания полагать, что в данной ситуации имела место попытка нанести урон демократическому строю и совершить государственный переворот, - говорит Донал О'Салливан, историк Калифорнийского университета в интервью DW. - Но отстранение президента от должности в США является политической процедурой, и добиться успеха здесь возможно только при наличии большинства голосов". Поэтому хотя для старта процедуры импичмента Трампа имеются основания, О'Салливан не видит шансов в отстранении президента от должности в ближайшие дни.

Как работает 25-я поправка к Конституции США?

Другой способ лишить президента полномочий - применить четвертый раздел 25-й поправки к Конституции США, который позволяет высшим должностным лицам американской администрации оценить дееспособность президента и при необходимости отстранить его от власти. Поправка была внесена в 1965 году под впечатлением от убийства Джона Кеннеди и предназначалась для гипотетических случаев, когда американский президент не мог бы выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

Беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне, 6 января 2021 года

Беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне, 6 января 2021 года

Но такого случая в истории США еще не было. В теории для задействования поправки нужно, чтобы вице-президент Майк Пенс и большинство из 15 членов администрации, в том числе убежденные сторонники Трампа вроде госсекретаря Майка Помпео, согласились с тем, что Трамп не подходит для исполнения должностных обязанностей президента и направили соответствующее письмо в Палату представителей и Сенат.

"Это лишит Дональда Трампа всех полномочий. Майк Пенс станет исполняющим обязанности президента", - объяснил DW Кеннет Манусама, эксперт по конституционному праву США и преподаватель Амстердамского свободного университета (Vrije Universiteit Amsterdam).

Трамп, в свою очередь, сможет оспорить это решение, также отправив письмо в обе палаты Конгресса, после чего дело будет рассматриваться в Конгрессе, который должен будет вынести окончательное решение в течение 21 дня.

Могут ли Трампа отстранить от должности до 20 января?

Если Пенс и большинство членов администрации Трампа прибегнут к 25-й поправке, это немедленно лишит Трампа всех президентских полномочий - но лишь временно, так как у него останется возможность оспорить это решение. А последующее противостояние Конгресса и Белого дома может затянуться и еще больше ухудшить репутацию демократических институтов в США.

Импичмент в течение нескольких дней теоретически возможен - однако эксперты сомневаются в такой развязке. "С практической точки зрения, это маловероятно, потому что, если обратиться к историческим прецедентам, то мы увидим, что расследования обвинений в адрес президентов велись на протяжении многих недель. Именно так было в случае с Эндрю Джонсоном, Биллом Клинтоном, Ричардом Никсоном, да и самим Дональдом Трампом (в декабре 2019 Палата представителей проголосовала за импичмент в связи с давлением Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. - Ред.)", - говорит Энтони Гоган, американский эксперт по конституционному праву и профессор права в Университете Дрейка.

Могут ли Трампу предъявить обвинения за штурм Капитолия?

Эксперты по вопросам права считают, что Трампу могут предъявить обвинение в подстрекательстве к мятежу.  "Подстрекательство наиболее применимо к этой ситуации, потому что в сущности имел место призыв применять силу против работы государственных институтов", - говорит Кеннет Манусама.

В соответствии с законами США, подстрекательство к мятежу против властей является уголовным преступлением. "Любой кто подстрекает, организует, поддерживает или участвует в каком-либо восстании или мятеже против властей Соединенных Штатов или их законов или оказывает этому помощь и содействие, должен быть наказан штрафом или тюремным заключением на срок до десяти лет, или к нему должны быть применены обе эти меры; также он не может занимать какую-либо должность в Соединенных Штатах", - гласит статья Кодекса США о государственной измене, подстрекательстве и диверсионной деятельности. Потенциально может быть задействована и другая статья об участии в сговоре и призыве к мятежу, предусматривающая штраф или лишение свободы на срок до 20 лет.

Однако в настоящее время Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности благодаря президентскому иммунитету. "Даже если бы Трамп был отстранен от должности на основании 25-й поправки, он не был бы привлечен к уголовной ответственности, потому что по закону он все еще оставался бы президентом", - объясняет Манусама. Но если Трамп не помилует сам себя (или его не помилует Пенс в случае передачи тому президентских полномочий) до вступления  Джо Байдена в должность, его президентский иммунитет прекратит действовать 20 января.

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    Автор: Павел Мыльников


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