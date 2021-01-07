 Чем запомнились беспорядки в столице США 6 января | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2021

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Мир

Чем запомнились беспорядки в столице США 6 января

Конгрессмены возобновили дебаты по итогам выборов. В Вашингтоне действует комендантский час. Мировые лидеры осудили штурм Капитолия. DW собрала главное о беспорядках в столице США.

Беспорядки у здания Конгресса США в Вашингтоне

Беспорядки у здания Конгресса США в Вашингтоне

Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне в среду, 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия. Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось. Вице-президент Майкл Пенс назвал это признаком "прочности и силы" американской демократии. Лидеры демократов и республиканцев в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл осудили штурм Капитолия. Шумер назвал случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть". Макконнелл добавил, что Сенат не удастся запугать.

Более 50 задержанных и четверо погибших

Во время беспорядков несколько стражей порядка получили ранения. Не менее 20 демонстрантов были задержаны. В полиции уточнили, что большинство из них приехали в округ Колумбия из других регионов. Как минимум четыре участников протестов погибли, в том числе одна женщина. Обстоятельства их гибели на момент публикации неизвестны. По данным полиции, у нескольких протестующих было изъято оружие.

Служащие Национальной гвардии США у Капитолия

Служащие Нацгвардии США у Капитолия

В Вашингтон была направлена Национальная гвардия. В городе с 18.00 по местному времени (02.00 7 января мск) действует комендантский час. В штате Вирджиния, граничащем с округом Колумбия, введено чрезвычайное положение, сообщил губернатор этого штата Ральф Нортэм.

Мировые лидеры осудили беспорядки в Вашингтоне

Многие мировые лидеры осудили беспорядки в столице США и напомнили об основах демократии. Демократ Джозеф Байден, победу которого на выборах президента Соединенных Штатов подтвердило голосование Коллегии выборщиков, призвал нынешнего главу Белого дома выступить по телевидению, чтобы прекратить "осаду" Конгресса. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал неприемлемым штурм Капитолия.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) напомнила о "силе американских институтов и демократии". Она добавила, что с нетерпением ожидает работы с Джозефом Байденом в качестве следующего президента США. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал Конгресс Соединенных Штатов "храмом демократии" и выразил уверенность, что американские власти обеспечат мирную передачу власти Байдену. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал на необходимость уважать итоги голосования 3 ноября.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что Трамп и его сторонники должны принять решение избирателей и "перестать попирать демократию". С аналогичным призывом выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "То, что произошло в США, - совершенно не по-американски", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон. А внешнеполитические ведомства Украины и Турции выразили уверенность, что Соединенные Штаты преодолеют политический кризис.

Twitter, Facebook и Instagram временно заблокировали аккаунт Трампа

Руководство сети микроблогов Twitter в свете происходящего в столице США впервые заблокировало аккаунт Дональда Трампа на 12 часов. Его сообщения несут угрозу насилия, объяснила администрация сервиса, пригрозив постоянной блокировкой аккаунта. Примеру Twitter последовали Facebook и Instagram, заблокировав профили Трампа на сутки.

Несколькими часами ранее Twitter удалил два сообщения главы Белого дома. В одном из них Трамп вновь заявил об "украденных выборах", но не привел этому доказательств, а также призвал отправиться по домам своих сторонников, устроивших штурм здания Конгресса.

Twitter в ходе президентской кампании в Соединенных Штатах неоднократно помечал сообщения нынешнего главы государства как вводящие в заблуждение.

Дональд Трамп против Джозефа Байдена

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась очень напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Джозеф Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации Соединенных Штатов начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Ожидается, что церемония инаугурации 46-го президента США пройдет 20 января.

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    Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

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  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

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  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


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