Мировые лидеры осуждают беспорядки в Вашингтоне

Беспорядки у здания Конгресса США, где в среду, 6 января, проходили дебаты по результатам президентских выборов, вызвали решительное осуждение мировых лидеров. Так, соперник действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах, демократ Джозеф Байден, победу которого подтвердило голосование Коллегии выборщиков, осудил "беспрецедентную атаку" на американскую демократию. Он призвал нынешнего главу Белого дома выступить по телевидению, чтобы прекратить "осаду" Конгресса.
Спустя некоторое время Трамп опубликовал видео, в котором вновь заявил об "украденных выборах", но не привел этому доказательств, а также призвал своих сторонников отправиться по домам. "У нас должен быть мир, закон и порядок", - подчеркнул он.
Берлин призвал Трампа "перестать попирать демократию"
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что "Трамп и его сторонники должны, наконец, принять решение американских избирателей и избирательниц и перестать попирать демократию". "Пренебрежение демократическими институтами несет разрушительные последствия", - отметил глава МИД ФРГ.
Его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан также призвал уважать результат выборов американского президента. Насилие против институтов США олицетворяет нападение на демократию, подчеркнул он.
Австрия напомнила о мирной передачи власти как основе демократии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выразил глубокое беспокойство происходящим в Соединенных Штатах. Он назвал беспорядки "провоцируемым популистами антидемократическим нападением на сердце американской демократии". Уважение итогов свободных выборов и мирная передача власти являются основами демократии, напомнил Ван дер Беллен. "Я убежден, что США защитят эти демократические правила, даже если нынешний президент медлит", - резюмировал австрийский лидер.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) напомнила о "силе американских институтов и демократии". Она добавила, что с нетерпением ожидает работы с Джозефом Байденом в качестве следующего президента США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал уважать демократический исход ноябрьского голосования. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил возмущение происходящим в столице США и особо выделил важность мирной и упорядоченной процедуры передачи власти.
Украина и Турция уверены, что США справятся с вызовом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обеспокоен происходящими в Вашингтоне событиями в связи с президентскими выборами в этой стране. "Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом", - написал Кулеба в Twitter. Он подчеркнул, что необходимо восстановить верховенство права и демократические процедуры как можно быстрее, поскольку "это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира".
МИД Турции тоже выразил обеспокоенность происходящим в столице США. "Мы призываем все стороны к сдержанности и благоразумию", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. Официальная Анкара уверена, что Вашингтон "преодолеет этот политический кризис". Власти Турции рекомендуют соотечественникам на территории Соединенных Штатов избегать людных мест и акций протеста.
Несколькими часами ранее сторонники Дональда Трампа после его выступления на митинге в Вашингтоне прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Обсуждение итогов выборов было приостановлено, а конгрессмены эвакуированы. В Вашингтоне вводят комендантский час, в город направлена Национальная гвардия.
Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах
Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что Джозеф Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.
Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.
Церемония приведения к присяге 46-го президента Соединенных Штатов должна состояться 20 января.
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Автор: Илья Коваль