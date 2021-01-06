В Вашингтон из-за беспорядков у Капитолия направлена Нацгвардия

В столицу США Вашингтон в среду, 6 января, направлена Национальная гвардия. Ранее у здания Конгресса, где проходили дебаты по результатам президентских выборов, начались беспорядки. В городе с 18.00 по местному времени (02.00 7 января мск) вступит в силу комендантский час.

"Национальная гвардия округа Колумбия мобилизована для оказания поддержки федеральным правоохранительным органам", - сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. По его словам, действиями гвардейцев руководит исключительно министерство юстиции США, то есть Пентагон не намерен задействовать вооруженные силы.

Взрывное устройство и огнестрельное ранение

Около здания Конгресса было найдено по крайней мере одно взрывное устройство. Полицейские подчеркнули, что оно больше не представляет угрозы. По данным полиции, в ходе беспорядков один человек получил огнестрельное ранение. Детали этого инцидента пока неизвестны.

Несколькими часами ранее сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после его выступления на митинге в Вашингтоне прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Обсуждение итогов выборов было приостановлено, а конгрессмены эвакуированы.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Церемония инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов должна состояться 20 января.

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