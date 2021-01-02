Сторонники Трампа устроили беспорядки у здания Конгресса США

Перед зданием Конгресса США, в котором проходят дебаты по результатам президентских выборов начались беспорядки. В среду, 6 января, после речи действующего президента США Дональда Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

После прорыва полицейских кордонов в Конгрессе приостановлено обсуждение итогов выборов. Из-за беспорядков в Вашингтоне введен комендантский час, до 6:00 часов (14 часов мск) 7 января на улицам разрешено находится лишь тем, кто имеет специальное разрешение.

По данным американских СМИ, демонстрантам удалось прникнуть в здание Конгресса, в связи с чем полиция рассматривает возможность эвакуации оттуда вице-президента США Майкла Пенса. Как сообщает телеканал MSNBC, конгрессмены были эвакуированы и находятся в безопасных местах.

Рядом с двумя близлежащими зданиями найдены подозрительные пакеты, после этого было решено эвакуировать находившихся в них людей. Дональд Трамп призвал в Twitter поддержать полицию перед Капитолием и действовать мирно.

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