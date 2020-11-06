Выборы в США глазами эмигрантов из России

Трамп или Байден? Итога президентских выборов с нетерпением ждут не только урожденные американцы, но и живущие в США выходцы из России и других стран бывшего СССР. DW расспросила некоторых из них.
"Выборы поляризуют", - так описывает ситуацию накануне и непосредственно после 3 ноября живущий в столице штата Айдахо Бойсе программист Антон Корж. "Четыре года назад на выборах царила апатия: американцам было тошно от обоих кандидатов, поэтому они либо не голосовали вообще, либо голосовали "по партийной линии ". В этом году - совсем другое дело: ненависть к другому кандидату была просто на максимуме", - делится он с DW своими впечатлениями от предвыборной гонки.
Как и большинство жителей штата с двухмиллионным населением, Антон симпатизирует действующему президенту США Дональду Трампу. В первую очередь, по экономическим причинам: ведь Трамп обещает снизить налоги, в отличие от Байдена, который собирается налоги поднять.
Тем не менее Антон не думает, что в Айдахо могут начаться уличные протесты после объявления результатов. "У нас довольно спокойный штат, и даже в июне (во время массовых протестов движения Black Lives Matter. - Ред.) тут не было крупных волнений ", - отмечает он.
Иная ситуация, судя по всему, в Аризоне. Как рассказал DW оператор Сергей Капуста, живущий в столице штата Финиксе, от своих знакомых он знает, что местные жители уже "раскупили все оружие", а оставшиеся в магазинах патроны продают "по баснословным ценам".
У Сергея вызывают удивление сообщения о том, что голоса выборщиков штата в итоге ушли к кандидату от демократов Джо Байдену. "Лично мне казалось, что Аризона - за Трампа", - говорит он, добавляя, что за время предвыборной кампании в штате устраивали несколько автопробегов в поддержку действующего президента. В некоторых из них, по словам Сергея, было до ста тысяч участников.
Напряженная обстановка царит и в Нью-Йорке. Ольга Дивина (имя собеседницы DW изменено редакцией по ее просьбе) живет в США уже более 20 лет, до выхода на пенсию она преподавала культурологию в одном из нью-йоркских колледжей. По словам Ольги, большинство русскоязычных жителей города голосуют за Трампа и Республиканскую партию - несмотря на то, что многие из них пользуются социальными программами, которые были созданы и поддерживаются демократами.
"Русские против социализма, против программ поддержки малоимущих, поскольку считают, что они заработали себе на образование, усердно работают и платят налоги, а ими пользуются "нищеброды", которые не хотят работать вовсе", - делится Ольга своими наблюдениями.
Сам Трамп пытается укрепить свою поддержку в малообеспеченных слоях населения. Так, на протяжении двух недель перед выборами в бедных районах города раздавали бесплатные продукты с письмом от Трампа на английском и испанском языках, вспоминает Ольга. Однако, несмотря ни на что, голоса выборщиков традиционно демократического штата Нью-Йорк получил Байден.
По оценке Ольги, многие русскоязычные жители Нью-Йорка поддерживают Трампа еще и потому, что считают его более удобным президентом для развития отношений с Россией, и очень нетерпимы к сторонникам другого лагеря. "Если среди русскоязычных узнают, что ты за Демпартию, с тобой прекращают общение, а в интернете, в лучшем случае, оскорбляют и удаляют из друзей", - делится она своими впечатлениями.
Прямо противоположная ситуация сложилась на западном побережье США. Инженер-проектировщик микросхем Юрий Панчул уже 30 лет живет и работает в небольшом городке Саннивейл в самом сердце Кремниевой долины. По его словам, в местных университетах, таких как Стенфорд и Беркли, как и в Калифорнии в целом, преобладают сторонники Демпартии. И среди студентов, и среди преподавателей. "Там даже сложилась такая обстановка, что люди, поддерживающие Трампа, вынуждены это скрывать", - рассказывает Юрий, отец двух студентов.
Из-за пандемии в этом году на избирательных участках не было обычных очередей, поскольку многие голосовали по почте. Новшеством стали и установленные в разных частях Лос-Анджелеса и округа ящики для избирательных бюллетеней. Однако здесь не обошлось без скандалов. В один прекрасный день на улицах появились не авторизованные местными властями ящики-дублеры, которые ввели избирателей в заблуждение, вспоминает Юрий. По сообщениям местной прессы, их установили представители Республиканской партии Калифорнии. В середине октября по указанию генпрокурора штата их убрали с улиц.
Графический дизайнер Оксана Мелис приехала в США в 2008 году и прекрасно помнит атмосферу, царившую, когда на выборах победил Барак Обама. Недавно она получила американский паспорт и в нынешнем году впервые смогла принять участие в голосовании.
Город Пасадина в округе Лос-Анджелес, где живет Оксана, по ее словам, гораздо спокойнее, чем, например, район Беверли-Хиллз, где летом вспыхнули массовые беспорядки во время протестов BLM. "Очевидно, именно из-за опасений новых волнений уже за два-три дня до основного дня голосования там заколотили витрины всех дорогих магазинов", - рассказывает она. В Пасадине, напротив, никакой повышенной настороженности полиции перед выборами она не заметила.
По наблюдениям Оксаны, многие русскоязычные в Лос-Анджелесе выступают за действующего президента и верят его словам о том, что выборы хотят сфальсифицировать. В то же время она не знает в Калифорнии ни одного американца, который поддерживал бы Трампа. Единственное исключение - няня ребенка Оксаны, но и она разочаровалась в республиканце, после того как ей урезали льготы.
В окружении Оксаны никто не говорит всерьез о намерении выйти на улицу с протестом, однако в интернете она уже неоднократно видела шутки о грядущей "гражданской войне". По ее мнению, вероятность протестов связана, скорее, с карантином. "За время пандемии люди устали сидеть дома и используют любую возможность, чтобы выйти на улицу ", - полагает она.
О том, что политические страсти кипят даже в спальных районах, говорят таблички с именами кандидатов или названиями партий, которые особенно активные избиратели выставляют у себя на газоне. По словам Оксаны, их нередко воруют, а потом выкидывают или... ставят на собственном участке.
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