Передача власти в США: битва Трампа завершена?

Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи президентской власти Джо Байдену. Похоже, Трамп готов сложить оружие, считает карикатурист Сергей Елкин.
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