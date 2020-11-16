 Передача власти в США: битва Трампа завершена? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 24.11.2020

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Мир

Передача власти в США: битва Трампа завершена?

Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи президентской власти Джо Байдену. Похоже, Трамп готов сложить оружие, считает карикатурист Сергей Елкин.

Трамп держит в руках белый флаг в знак начала процесса передачи власти Байдену - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Илья Коваль


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