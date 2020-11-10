"Украденные выборы": насколько обоснованы претензии штаба Трампа?

Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп по-прежнему отказывается признавать победу Джо Байдена на президентских выборах в США и утверждает, что голосование провели с серьезными нарушениями. DW изучила основные аргументы штаба Трампа и его сторонников и проверила, что из их заявлений соответствует действительности.

"Лучший британский социолог"

Дональд Трамп неоднократно утверждал, что демократы "украли" у него голоса избирателей. Он также сослался на мнение "лучшего британского социолога", согласно которому в некоторых штатах Байден никак не мог получить больше голосов, чем в свое время получил экс-президент США, его однопартиец Барак Обама.

Источник этого заявления, впрочем, оказался весьма сомнительным. Трамп имел в виду британский таблоид The Sunday Express, который привел слова Патрика Бэшема - главы вашингтонского аналитического центра Democracy Institute. Последнего вряд ли можно назвать лучшим социологом Великобритании.

Между тем штаб Трампа уже обратился в суд с жалобами о нарушениях при подсчете голосов в ряде штатов, где лидирует Джо Байден. Местные суды в Неваде и Мичигане уже вынесли решения, указав, что претензии республиканцев не имеют оснований.

Несмотря на это, министр юстиции США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров по всей стране провести необходимые проверки в связи с возможными нарушениями на выборах. А в Джорджии, где Байден лидирует с преимуществом в 0,3 процентных пункта, решили пересчитать все бюллетени вручную. Стоит отметить, что все штаты должны будут утвердить итоги президентских выборов до 8 декабря.

Мичиган: 6000 украденных голосов и "мертвые души"

Глава отделения Республиканской партии в штате Мичиган Лаура Кокс заявила, что из-за сбоя в программном обеспечении 6000 голосов, отданных за Трампа в округе Антрим, были посчитаны в пользу Байдена.

Подсчет голосов в штате Мичиган

В округе Антрим действительно произошла ошибка при подсчете голосов, однако местные власти ее заметили и исправили. Как утверждает госсекретарь штата Мичиган Джослин Бенсон, этот инцидент никак не повлиял на исход голосования.

Широкий резонанс в соцсетях получил и другой случай. В Мичигане был подсчитан бюллетень мужчины по имени Уильям Брэдли, который родился в 1902 и умер в 1984 году. Впрочем, впоследствии оказалось, что произошла путаница: на самом деле проголосовавшим оказался сын покойного Брэдли, которого также зовут Уильям и который живет в доме своего отца.

Висконсин: явка в 101 процент

Пользователи соцсетей активно распространяли и информацию о том, что явка избирателей в штате Висконсин составила 101 процент. В основу такого заключения, однако, легли устаревшие данные: сторонники Трампа, в частности, утверждали, что в Висконсине было зарегистрировано только 3 129 000 избирателей, однако на выборах проголосовало 3 239 920 человек.

Избирательная комиссия штата Висконсин впоследствии обновила информацию на своем сайте. По данным на 1 ноября 2020, в штате было зарегистрировано 3 684 726 избирателей.

Ожидается, что реальная цифра будет еще выше, ведь Висконсин позволяет жителям регистрироваться даже в день выборов. Однако в любом случае количество зарегистрированных избирателей уже сейчас превышает число проголосовавших: как пишет газета The New York Times 9 ноября, в Висконсине в выборах приняли участие 3 297 473 человек.

Смотрите также:

Политика Трампа в карикатурах Санкции США против Китая: при чем тут Россия? Президент США Трамп подписал новый закон о санкциях против Китая. На сей раз - из-за притеснений уйгуров. Готовность Вашингтона принимать жесткие меры заставляет нервничать и Москву, считает Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России "Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.

Политика Трампа в карикатурах Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

Политика Трампа в карикатурах Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.

Политика Трампа в карикатурах Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.

Политика Трампа в карикатурах Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах "Северный поток - 2": Трамп против! Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Политика Трампа в карикатурах Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

Политика Трампа в карикатурах Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.

Политика Трампа в карикатурах Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию? Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

Политика Трампа в карикатурах Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

Политика Трампа в карикатурах Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

Политика Трампа в карикатурах Президентство как самый убыточный проект Трампа Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

Политика Трампа в карикатурах Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше? Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина. Автор: Илья Коваль

