 ″Украденные выборы″: насколько обоснованы претензии штаба Трампа? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 13.11.2020

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Мир

"Украденные выборы": насколько обоснованы претензии штаба Трампа?

Сторонники Дональда Трампа продолжают утверждать, что итоги президентских выборов в США были сфальсифицированы. DW изучила из аргументы и проверила, насколько они убедительны.

Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Лас-Вегасе, 8 ноября

Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Лас-Вегасе, 8 ноября

Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп по-прежнему отказывается признавать победу Джо Байдена на президентских выборах в США и утверждает, что голосование провели с серьезными нарушениями. DW изучила основные аргументы штаба Трампа и его сторонников и проверила, что из их заявлений соответствует действительности.

"Лучший британский социолог"

Дональд Трамп неоднократно утверждал, что демократы "украли" у него голоса избирателей. Он также сослался на мнение "лучшего британского социолога", согласно которому в некоторых штатах Байден никак не мог получить больше голосов, чем в свое время получил экс-президент США, его однопартиец Барак Обама.

Источник этого заявления, впрочем, оказался весьма сомнительным. Трамп имел в виду британский таблоид The Sunday Express, который привел слова Патрика Бэшема - главы вашингтонского аналитического центра Democracy Institute. Последнего вряд ли можно назвать лучшим социологом Великобритании.

Infografik US Wahl 2020 RU

Между тем штаб Трампа уже обратился в суд с жалобами о нарушениях при подсчете голосов в ряде штатов, где лидирует Джо Байден. Местные суды в Неваде и Мичигане уже вынесли решения, указав, что претензии республиканцев не имеют оснований.

Несмотря на это, министр юстиции США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров по всей стране провести необходимые проверки в связи с возможными нарушениями на выборах. А в Джорджии, где Байден лидирует с преимуществом в 0,3 процентных пункта, решили пересчитать все бюллетени вручную. Стоит отметить, что все штаты должны будут утвердить итоги президентских выборов до 8 декабря.

Мичиган: 6000 украденных голосов и "мертвые души"

Глава отделения Республиканской партии в штате Мичиган Лаура Кокс заявила, что из-за сбоя в программном обеспечении 6000 голосов, отданных за Трампа в округе Антрим, были посчитаны в пользу Байдена.

Подсчет голосов в штате Мичиган

Подсчет голосов в штате Мичиган

В округе Антрим действительно произошла ошибка при подсчете голосов, однако местные власти ее заметили и исправили. Как утверждает госсекретарь штата Мичиган Джослин Бенсон, этот инцидент никак не повлиял на исход голосования.

Широкий резонанс в соцсетях получил и другой случай. В Мичигане был подсчитан бюллетень мужчины по имени Уильям Брэдли, который родился в 1902 и умер в 1984 году. Впрочем, впоследствии оказалось, что произошла путаница: на самом деле проголосовавшим оказался сын покойного Брэдли, которого также зовут Уильям и который живет в доме своего отца.

Висконсин: явка в 101 процент

Пользователи соцсетей активно распространяли и информацию о том, что явка избирателей в штате Висконсин составила 101 процент. В основу такого заключения, однако, легли устаревшие данные: сторонники Трампа, в частности, утверждали, что в Висконсине было зарегистрировано только 3 129 000 избирателей, однако на выборах проголосовало 3 239 920 человек.

Избирательная комиссия штата Висконсин впоследствии обновила информацию на своем сайте. По данным на 1 ноября 2020, в штате было зарегистрировано 3 684 726 избирателей.

Ожидается, что реальная цифра будет еще выше, ведь Висконсин позволяет жителям регистрироваться даже в день выборов. Однако в любом случае количество зарегистрированных избирателей уже сейчас превышает число проголосовавших: как пишет газета The New York Times 9 ноября, в Висконсине в выборах приняли участие 3 297 473 человек.

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    Автор: Илья Коваль


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