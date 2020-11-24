Передача власти в США новому президенту. Как это происходит?

Упорядоченная передача или транзит власти (transition) после президентских выборов в США регламентируется законом на протяжении уже почти 60 лет. Таким образом Конгресс обеспечивает гарантии того, что американцы в переходный период не останутся без действующего правительства. Сразу после выборов нового президента в США начинается двухмесячная подготовка к передаче власти, в которой каждый день на счету.

Как распределены полномочия в период транзита власти

Дональд Трамп после поражения на выборах президента, которое он пока так и не признал, считается "хромой уткой" (lame duck). До 20 января Трамп еще занимает президентский пост, может оставаться в Белом доме и пользоваться президентским самолетом, так называемым "бортом номер 1". Но его политическое влияние уже ограничено.

Президент США обладает беспрецедентной полнотой власти. Поэтому уже с первого дня после официального вступления в должность новый президент Джо Байден должен будет приступить к работе и быть в состоянии принимать решения, в частности, касающиеся вопросов безопасности. В качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами страны он несет ответственность за 1,3 млн солдат и знает секретный код, который в случае чрезвычайной ситуации необходим для того, чтобы привести в действие процедуру использования ядерного оружия.

Дональд Трамп будет оставаться хозяином Белого дома еще два месяца

Президент США вместе с правительством несет ответственность за госбюджет в размере почти пяти триллионов долларов. Так называемая переходная команда Байдена получит доступ к более 6 миллионам долларов из государственной казны на временные расходы. Кроме того, ее члены могут официально вести переговоры с государственными чиновниками. Формальное начало передачи власти команде Байдена станет очевидным после того, как она начнет использовать под своими заявлениями подпись gov. (от англ. government - правительство. - Ред.)

В период транзита власти новый президент должен не только сформировать кабинет, но и позаботиться о том, чтобы были заняты важные посты в Белом доме, министерствах и ведомствах. Список из 1200 кандидатов, предлагаемых президентом, должен быть затем утвержден Сенатом. Перечень из еще 9000 ведущих должностей, на которые президент должен назначить новых людей, он получает в виде книги, которую американцы называют plum book. Кроме того, президенту предстоит ознакомиться и с 1000 страницами материалов, посвященных текущей ситуации в стране и касающихся управления ею.

Когда и как будет голосовать коллегия выборщиков

После завершения подсчета голосов во всех штатах результаты голосования до 8 декабря должны быть отправлены в Вашингтон. Члены коллегии выборщиков - 538 мужчин и женщин - должны проголосовать до 14 декабря. По сути, это лишь формальность, которая отражает результаты выборов во всех штатах. Но результат голосования коллегии выборщиков будет оглашен лишь 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса. Только тогда официально станет известно, кто будет следующим президентом США, а кто - вице-президентом.

Как только президент вступит в должность, он получит доступ к ядерному чемоданчику

Одна из главных причин такого долгого процесса - сложная система непрямых выборов, при которой члены коллегии выборщиков, избранные в каждом штате, могут проголосовать за президента только после основного этапа голосования - в нем принимают участие все американцы, имеющие право голоса.

Формально рядовые избиратели голосуют не за того или иного кандидата в президенты, а за выборщиков. Все процедуры и сроки, связанные с проведением выборов в США, прописаны в законах, которым больше ста лет. Нарушать этот порядок, многим кажущийся архаичным, тем не менее никто не хочет.

Когда новый президент официально вступит в должность?

Инаугурация президента состоится 20 января 2021 года в 18.00 по местному времени у Капитолия в Вашингтоне. В этот же день новый президент въедет в Белый дом.

После инаугурации он получит и секретный код, необходимый для использования ядерного оружия США. Как только президент официально вступит в должность и об этом станет известно публично, рядом с ним будет всегда находиться офицер с "ядерным чемоданчиком".

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