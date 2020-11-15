Выборы в США: суд отказался аннулировать бюллетени в Пенсильвании

Результаты голосования в Пенсильвании, согласно которым кандидата от демократов Джо Байдена там поддержали на 80 тысяч избирателей больше, чем действующего главу Белого дома Дональда Трампа, окружной суд признал окончательными. Такое решение принял в субботу, 21 ноября, судья Мэттью Брэнн в городе Уильямспорт, штат Пенсильвания, отказавшись принимать иск от избирательного штаба Трампа.

Истцы заявляли, что результаты голосования в Пенсильвании объясняются "масштабными фальсификациями", и требовали в этой связи признать недействительными сотни тысяч бюллетеней, присланных в избирательные комиссии по почте. Однако суд назвал это утверждение "вымученными правовыми аргументами без какой-либо ценности" и "спекуляциями".

"Представленных Трампом аргументов не хватило бы и для того, чтобы признать недействительным один-единственный голос", - подчеркнул Брэнн в обосновании своего решения.

Адвокаты Трампа собираются оспаривать решение суда по Пенсильвании

В свою очередь адвокаты штаба Трампа уже заявили, что собираются подавать апелляцию. Ранее действующий президент США и его соратники-республиканцы проиграли аналогичные иски по результатам выборов в штатах Мичиган, Джорджия и Невада.

18 ноября, Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Кристофера Кребса после того, как тот заявил, что его ведомство не обнаружило серьезных нарушений на президентских выборах.

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