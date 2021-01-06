 Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов после беспорядков в Вашингтоне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2021

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Мир

Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов после беспорядков в Вашингтоне

Сообщения президента США несут угрозу насилия, объяснила администрация Twitter временную блокировку аккаунта Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп со смартфоном в Белом доме

Дональд Трамп

Руководство сети микроблогов Twitter после беспорядков в столице США впервые заблокировало аккаунт действующего президента Дональда Трампа на 12 часов. Его сообщения несут угрозу насилия, объяснила администрация сервиса, пригрозив постоянной блокировкой аккаунта.

Несколькими часами ранее Twitter удалил два сообщения главы Белого дома. В одном из них Трамп вновь заявил об "украденных выборах", но не привел этому доказательств, а также призвал отправиться по домам своих сторонников, устроивших штурм здания Конгресса США, где шли дебаты по результатам президентских выборов.

Twitter в ходе президентской кампании в Соединенных Штатах неоднократно помечал сообщения нынешнего главы государства как вводящие в заблуждение. Кроме того, аккаунт избирательной кампании Трампа летом 2020 года был временно заблокирован из-за поста с ложной информацией о коронавирусе SARS-CoV-2.

Дебаты в Конгрессе США по выборам возобновились

Сторонники Трампа 6 января после его выступления на митинге в Вашингтоне прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Несколько полицейских получили ранения. Не менее 20 демонстрантов были задержаны. Позднее протестующим удалось проникнуть в здание.

Обсуждение итогов выборов было приостановлено, а конгрессмены эвакуированы. Через несколько часов здание Конгресса вновь перешло под контроль властей. Дебаты по итогам выборов возобновились.

Пресс-секретарь первой леди США ушла в отставку

Между тем, официальная представительница первой леди США Мелании Трамп и ее пресс-секретарь Стефани Гришэм сообщила о своей немедленной отставке. Она не объяснила, чем вызвано это решение. Гришэм работала с четой Трампов с 2015 года, с июля 2019-го по апрель 2020-го она являлась пресс-секретарем Белого дома.

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    Красивая прическа

    Вполне возможно, что прическа ни одного из президентов США еще не вызывала такого ажиотажа (и насмешек), как вихор Трампа. К этому сувениру прилагается маленькая расческа, которой можно причесать его непослушные волосы, растрепанные ветром большой политики.

  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

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    Сделать Америку великой при помощи слабой валюты: с момента инаугурации Трампа 20 января 2017 года доллар упал в цене по отношению к евро. Впрочем, рост курса евро, зафиксированный в январе 2018 года, уже позади. Этот "фальшивый доллар" можно было купить во время инаугурации Трампа в Вашингтоне.

  • Упаковки кукурузных хлопьев с изображением Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

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  • Футболка с изображением Трампа в боксерских перчатках

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    Трамп на боксерском ринге

    Миллиардер Трамп, сделавший себе состояние на рынке недвижимости, попробовал себя и в качестве боксера: похоже, что новое амплуа Трампа пришлось по душе его сторонникам. Фанаты президента в штате Техас выстраиваются в очередь, чтобы купить футболку со своим суперменом. Кто рискнет с ним сразиться?

  • Значки с изображением Трампа

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    "Все в полном порядке!"

    Быть может, вы предпочитаете значки? Такие сувениры с изображением Трампа можно было приобрести во время парада по случаю его инаугурации в Вашингтоне в январе 2017 года. Между тем их до сих пор можно найти в любом сувенирном магазине в районе Капитолия.

  • Носки с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

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    Большие и маленькие, длинные или короткие - фанаты Трампа, которые хотят сделать свою страну "великой", могут купить себе носки с патриотической символикой любого размера.

  • Маска Трампа

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    Кто боится Трампа?

    А как насчет того, чтобы отпраздновать Хэллоуин в маске Трампа? В то время как продавцы сувениров в Вашингтоне в восторге от большого спроса на подобную продукцию, американские СМИ отмечают, что в канун Хэллоуина в 2018 году костюмы Трампа продавались хуже, чем годом ранее.

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    Подарок для критиков Трампа - календарь, которые отсчитывает дни до окончания его президентского срока. Однако достаточно ли для этого будет одного календаря? Возможно, в 2020 году будет напечатан еще один.

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    Автор: Александра Елкина


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Контекст

Здание Конгресса США после беспорядков вновь под контролем властей

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