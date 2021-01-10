 Трамп назвал свою речь перед штурмом Капитолия ″полностью уместной″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2021

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Мир

Трамп назвал свою речь перед штурмом Капитолия "полностью уместной"

Глава Белого дома считает "абсолютно уместной" свою речь, после которой его сторонники штурмовали Капитолий. То, что ему хотят объявить импичмент за подстрекательство, Трамп назвал смехотворным.

Дональд Трамп назвал нелепой попытку объявить ему импичмент

Дональд Трамп назвал нелепой попытку объявить ему импичмент

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своей речи 6 января, после которой его сторонники ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, назвав ее "полностью уместной". В своем первом за несколько дней выступлении на публике глава Белого дома заявил во вторник, 12 января, перед отлетом в Техас, что запланированный процесс импичмента вызывает "очень сильный гнев".

Трамп охарактеризовал действия представителей Демократической партии как "абсолютно смехотворные" и как "продолжение крупнейшей в политической истории охоты на ведьм". При этом он подчеркнул, что "не желает насилия".

Трамп советовал своим сторонникам отправиться на Капитолий

В своей речи на митинге 6 января Трамп посоветовал своим сторонникам отправиться на Капитолий, чтобы добиться от Конгресса признания его победы на президентских выборах. Помимо прочего, он заявил, что страну можно отвоевать не "слабостью", но "силой".

После этого демонстранты прорвались к Капитолию через заграждения, вступив в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В результате беспорядков погибли пять человек. Возбуждены десятки уголовных дел.

Несколько законодателей-демократов официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Трампу в связи с обвинением в "подстрекательстве к мятежу". В Вашингтоне введен режим ЧС.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

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    Автор: Павел Мыльников


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