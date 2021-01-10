Трамп назвал свою речь перед штурмом Капитолия "полностью уместной"

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своей речи 6 января, после которой его сторонники ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, назвав ее "полностью уместной". В своем первом за несколько дней выступлении на публике глава Белого дома заявил во вторник, 12 января, перед отлетом в Техас, что запланированный процесс импичмента вызывает "очень сильный гнев".

Трамп охарактеризовал действия представителей Демократической партии как "абсолютно смехотворные" и как "продолжение крупнейшей в политической истории охоты на ведьм". При этом он подчеркнул, что "не желает насилия".

Трамп советовал своим сторонникам отправиться на Капитолий

В своей речи на митинге 6 января Трамп посоветовал своим сторонникам отправиться на Капитолий, чтобы добиться от Конгресса признания его победы на президентских выборах. Помимо прочего, он заявил, что страну можно отвоевать не "слабостью", но "силой".

После этого демонстранты прорвались к Капитолию через заграждения, вступив в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В результате беспорядков погибли пять человек. Возбуждены десятки уголовных дел.

Несколько законодателей-демократов официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Трампу в связи с обвинением в "подстрекательстве к мятежу". В Вашингтоне введен режим ЧС.

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