 Число жертв беспорядков в Капитолии выросло до 5 человек | Новости политики из Германии | DW | 08.01.2021

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Политика

Число жертв беспорядков в Капитолии выросло до 5 человек

От ранений, полученных во время беспорядков в Вашингтоне 6 января, скончался полицейский. В СМИ появилась информация о намерении начальника полиции Капитолия уйти в отставку.

Сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа у Капитолия 6 января 2021 года

Сторонники Дональда Трампа у Капитолия 6 января

Сотрудник полиции, принимавший участие в подавлении массовых беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне, вечером 7 января скончался в больнице от полученных при этом травм. Об этом сообщают международные СМИ утром в пятницу, 8 января.

Таким образом, число жертв беспорядков увеличилось до пяти человек. Одна из погибших - 35-летняя уроженка калифорнийского города Сан-Диего Эшли Б. - 14 лет отслужила в военно-воздушных силах и участвовала в нескольких военных операциях США за рубежом.

После инцидента в здании Конгресса полиция Капитолия столкнулась с обвинениями в том, что она не была достаточно хорошо подготовлена к подобному развитию событий.

Действия полицейских во время беспорядков в Капитолии

Ранее американский телеканал CNN и онлайн-издание The Washington Post сообщили со сслылкой на источники в полицейских кругах о том, что после беспорядков в Вашингтоне начальник полиции Капитолия Стивен Санд объявил о намерении уйти в отставку с 16 января. Отставки Санда требует, в частности, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Со своей стороны, Санд заявил о том, что за 30 лет своей службы в полиции Вашингтона он ни разу не сталкивался с событиями, сопоставимыми с тем, что произошло в Капитолии 6 января. При этом он подчеркнул, что сотрудники полиции "геройски" действовали в сложившейся ситуации.

7 января пресс-служба полиции сообщила, что в ходе беспорядков на Капитолийском холме было проведено 68 задержаний и конфисковано два самодельных взрывных устройства и шесть единиц огнестрельного оружия. 56 полицейских получили травмы.

Беспорядки в Вашингтоне и штурм здания Конгресса

Сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание. Дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

На следующий день демократ Джо Байден был официально утвержден на посту 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, после инаугурации 20 января. Байден по итогам утверждения Конгресса набрал более 270 голосов выборщиков, что окончательно исчерпало конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

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    Автор: Павел Мыльников


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