Цензура или частный вопрос: в России спорят о блокировке Трампа в соцсетях
Почему в России так остро отреагировали на решение крупнейших соцсетей заблокировать аккаунты президента США и как вышло, что Навальный встал на сторону Трампа - у DW.
Изгнание американского президента Дональда Трампа из Twitter вызвало бурную дискуссию у пользователей соцсетей из России. Одни саркастически выражали сожаление, что вместе с аккаунтом Трампа закрылся и неиссякаемый источник интернет-мемов. Другие негодовали, что Twitter лишил историков доступа к колоссальному архиву политической документации.
О блокировке американского президента высказался даже президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Поскольку его самого ранее заблокировали в Instagram, Кадыров заметил, что теперь они "с Трампом в чем-то похожи". "Вот относился бы он с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы…", - добавил президент Чечни.
Противники блокировки: "Трампа кинули в печь"
Но чаще всего в российских соцсетях дискутировали о том, является ли цензурой решение Twitter или нет. Так, оппозиционный политик Алексей Навальный, высказавшийся на эту тему одним из первых, однозначно назвал решение о бане Трампа "неприемлемым" актом цензуры - эмоциональным и основанным на "личных политических предпочтениях".
"Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру. И в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в твиттере", - написал Навальный.
Трампа забанили в Twitter бессрочно
"Трампа просто кинули в печь", - отреагировал известный блогер Илья Варламов. Он считает, что корпоративная цензура опаснее, чем государственная: "В обществе нет понятных инструментов влияния на нее. В итоге, что такое хорошо, а что такое плохо решает несколько корпораций в Калифорнии".
"Блокируют не только Трампа, но и десятки тысяч его сторонников на самых разных платформах. Люди воспринимали Twitter и Facebook как площадки для дискуссии. Сегодня это больше напоминает газету с редакционной политикой, в которой не все дискуссии более доступны. Как оппозиционер в России я хорошо понимаю разницу между этим", - пояснил Светов в интервью DW.
Сторонники блокировки: Трамп в соцсетях - это риски для компании
Экс-чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров, напротив, не согласился с позицией Светова и Навального. Последнего он даже вызвал на дебаты. Решение Twitter Каспаров считает полностью оправданным, а высказывания Навального о цензуре - слишком прямолинейными и "связанными с незнанием конкретных особенностей американской политики".
Любопытно, что точку зрения Навального в данном случае не разделяет и его соратница Любовь Соболь. Отметив, что Twitter забанил "аккаунт одного из своих главных инфлюенсеров", Соболь подчеркнула, что "правила оказались важнее. Так и работают институты общества".
Любовь Соболь
Максим Кац, другой известный блогер, также уверен, что решение Twitter не нарушает права человека и не является цензурой, так как оно было принято не государством, а частной компанией. "Совершенно понятно, почему бизнес не хочет иметь у себя на платформе такого автора как Трамп. Подобная история явно создает для Twitter риски, так как с помощью соцсети Трамп организует какие-то очень странные общественно-политические движения, которые заканчиваются штурмом Капитолия и пятью погибшими", - указал Кац в интервью DW.
При этом блогер все же сомневается в адекватности именно бессрочной блокировки Трампа - предупреждения и двухнедельного бана перед инаугурацией Джо Байдена, по мнению Каца, было бы достаточно. "Это поляризует общество и прерывает диалог между разными его частями. Это недальновидно, но это право компаний", - полагает блогер.
Критика в России блокировки Трампа в Twitter - запрос аудитории
"Дело в политическом запросе аудитории российской оппозиции: она политически активная и кипучая, она ищет и ждет перемен. Поэтому тот же Навальный сейчас может безошибочно, ориентируясь на своих свободолюбивых сторонников, говорить, что блокировка Трампа недопустима. В том числе, перегибая палку", - продолжает Орешкин.
При этом, по его выражению, Навальный прав в том, что российская пропаганда в дальнейшем будет охотно ссылаться на прецедент блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях, обосновывая те или иные свои запреты.
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