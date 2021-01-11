 Комментарий: Борьба интернет-гигантов с Трампом на руку Путину | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.01.2021

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Мнения

Комментарий: Борьба интернет-гигантов с Трампом на руку Путину

Интерес в России к изгнанию Дональда Трампа из Twitter связан, прежде всего, с попытками Кремля блокировать активность российской оппозиции в интернете, считает Федор Крашенинников.

Заблокированный аккаунт Трампа в Twitter

Блокировка аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников в социальных сетях вызвала удивительную по накалу полемику в России, в которую вовлечено множество самых разных людей. Поэтому, прежде чем приступить к обсуждению этой темы, следует сразу уйти от каких-либо обобщений и признать: среди занимающих обе позиции россиян можно найти и либералов, и либертарианцев, и людей левых взглядов, и консерваторов, и оппозиционеров, и ярых путинистов.

Почему же эта тема оказалась столь чувствительной, и действительно ли среди российской оппозиции так много почитателей Трампа?

Дело не в Трампе

Прежде всего, надо отметить, что в России действительно есть как сторонники Трампа, так и его противники. И все последние годы они яростно спорят между собой, старательно воспроизводя звучащие в США аргументы. Трамписты и антитрамписты и сейчас продолжают свою полемику, но вот только вопрос блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях по решению руководства соответствующих компаний - это проблема, далеко выходящая за рамки данного довольно абстрактного для России спора. Поэтому не каждый россиянин, осудивший блокировку аккаунта Трампа, - обязательно трампист.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Главный же вопрос заключается вот в чем: в РФ невозможно представить себе ситуацию, при которой частная российская интернет-платформа забанит аккаунты действующего президента, в то время как репрессии властей в отношении какой-либо интернет-компании представить можно очень даже легко.

Хуже того, российские власти предпринимают возрастающие усилия для давления на глобальные интернет-концерны, чтобы заставить их блокировать неудобный для Москвы контент - например, разоблачительные ролики Алексея Навального. Параллельно они же пытаются обеспечить режим наибольшего благоприятствование для своей пропаганды в социальных сетях - под угрозой ограничения работы в России тех, кто блокирует сомнительного содержания контент, в котором заинтересованы власти страны.

Если посмотреть с этой точки зрения, то ситуация с блокировкой аккаунта Трампа из России выглядит совсем не так, как из Америки или Европы, и дело совсем не в личности, заявлениях и поступках скандального президента США.

Западный опыт и ссылки на него

Многократно отмечалось, что лицемерные ссылки на западный опыт - едва ли не любимый прием путинской пропаганды при оправдании любых своих новых репрессивных и ограничительных инициатив. Часто речь идет об использовании таких практик, которые в условиях Америки или Европы действительно защищают свободу и демократии, но вот в России - совершенно наоборот.

Погром Капитолия - это, несомненно, массовые беспорядки и их организаторов и участников надо привлечь к суду за такие действия. Но значит ли это, что массовыми беспорядками можно называть и любые мирные акции протеста в России, голословно заявляя, что их участники якобы собирались что-то захватывать или громить?

За что заблокировали аккаунты Дональда Трампа? За то, что он ставил под сомнение процедуру и итоги выборов президента США, распространял мнение, которое противоречило официально публикуемой другими органами власти информации, призывал своих сторонник к акциям протеста, которые кончились безобразиями в здании Капитолия.

Если закрыть глаза на то важнейшее обстоятельство, что Трамп делал все это не как частное лицо, а как все еще действующий президент США, то получается, что занимался он тем же самым, чем занимается, например, Навальный - сеял сомнения в честности выборов, отрицал достоверность официальных итогов голосования, призывал к протестным акциям. И можно не сомневаться, что именно это скажут в Кремле, когда понадобятся аргументы в споре с интернет-компаниями.

Предвыборное наступление на интернет

В 2021 году в России состоятся весьма непростые для властей выборы в Государственную Думу и не только туда. Не секрет, что вся активность российской оппозиции организуется большей частью именно через интернет, потому что других возможностей у нее попросту нет.

Не стоит сомневаться, что, ссылаясь на эпизод межпартийной борьбы в США, в Москве будут настоятельно требовать заблокировать в соцсетях всех тех, кто освещает выборы не так, как хотят власти России, а, например, призывает к "умному голосованию" или к уличным протестам.

Российской оппозиции остается надеяться разве что на то, что глобальные интернет-компании не будут последовательны в своих действиях. В противном случае, доказывая справедливость своих решений в отношении Трампа и его сторонников, а также универсальность своих подходов, IT-гиганты невольно могут оказаться в первых рядах помощников Владимира Путина, пойдя навстречу требованиям блокировать его критиков.

Именно этого и боятся большинство из тех российских оппозиционеров, которые выступили против блокировки социальными сетями аккаунтов Дональда Трампа и его соратников. К сожалению, едва ли их эти страхи стоит считать совсем уж безосновательным.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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