Facebook: Аккаунт Трампа заблокирован на неопределенный срок

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсети Facebook и в приложении Instagram продлена "на неопределенный срок". Она будет действовать "как минимум следующие две недели, - пока не завершится мирная передача власти" в стране. Об этом в соцсети в четверг, 7 января, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг.

"Мы считаем, что риски, связанные с предоставлением президенту возможности продолжать использовать нашу службу в этот период, просто слишком велики", - написал Цукерберг. Он напомнил, что до этого платформа периодически удаляла посты Трампа или маркировала их, "когда они нарушали политику" соцсети.

Цукерберг: обстоятельства изменились

Тем не менее учетные записи президента никогда ранее не блокировались. "Мы делали это потому, что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политическим высказываниям - даже спорным", - пояснил Цукеберг. "Но в настоящее время обстоятельства - принципиально иные", - подчеркнул он, добавив, что платформа может быть использована "для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства".

Ранее сеть микроблогов Twitter заморозила аккаунт президента на 12 часов, а Facebook - на 24 часа. Кроме того, эти соцсети и видеохостинг YouTube также заблокировали обращение Дональда Трампа к протестующим, объяснив это тем, что видео нарушает правила этих платформ.

Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена

Ранее, 6 января, после речи Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Примерно через час после начала слушаний сотни сторонников Трампа ворвались в здание Конгресса США. Заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В Вашингтоне ввели комендантский час до 06.00 (14.00 мск) 7 января. По данным полиции, в ходе беспорядков погибли четыре человека.

Конгресс США 7 января официально утвердил демократа Джозефа Байдена на должности 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, 20 января - после инаугурации. Байден набрал более 270 голосов выборщиков - по итогам утверждения Конгресса США. Данная процедура окончательно исчерпала конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

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