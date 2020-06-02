Facebook: Аккаунт Трампа заблокирован на неопределенный срок

Учетная запись Дональда Трампа в Facebook заморожена как минимум до конца его президентских полномочий, сообщил Марк Цукерберг.
Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсети Facebook и в приложении Instagram продлена "на неопределенный срок". Она будет действовать "как минимум следующие две недели, - пока не завершится мирная передача власти" в стране. Об этом в соцсети в четверг, 7 января, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг.
"Мы считаем, что риски, связанные с предоставлением президенту возможности продолжать использовать нашу службу в этот период, просто слишком велики", - написал Цукерберг. Он напомнил, что до этого платформа периодически удаляла посты Трампа или маркировала их, "когда они нарушали политику" соцсети.
Тем не менее учетные записи президента никогда ранее не блокировались. "Мы делали это потому, что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политическим высказываниям - даже спорным", - пояснил Цукеберг. "Но в настоящее время обстоятельства - принципиально иные", - подчеркнул он, добавив, что платформа может быть использована "для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства".
Ранее сеть микроблогов Twitter заморозила аккаунт президента на 12 часов, а Facebook - на 24 часа. Кроме того, эти соцсети и видеохостинг YouTube также заблокировали обращение Дональда Трампа к протестующим, объяснив это тем, что видео нарушает правила этих платформ.
Ранее, 6 января, после речи Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Примерно через час после начала слушаний сотни сторонников Трампа ворвались в здание Конгресса США. Заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В Вашингтоне ввели комендантский час до 06.00 (14.00 мск) 7 января. По данным полиции, в ходе беспорядков погибли четыре человека.
Конгресс США 7 января официально утвердил демократа Джозефа Байдена на должности 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, 20 января - после инаугурации. Байден набрал более 270 голосов выборщиков - по итогам утверждения Конгресса США. Данная процедура окончательно исчерпала конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.
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