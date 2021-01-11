 В Европе критикуют отключение Трампа от соцсетей | Новости из Германии о Европе | DW | 11.01.2021

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Европа

В Европе критикуют отключение Трампа от соцсетей

Комиссар ЕС Тьерри Бретон сравнил блокировку Трампа в соцсетях с терактами в США 2001 года. Министр экономики Франции потрясен тем, что Twitter самостоятельно принял такое решение.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон усматривает параллели между блокировкой аккаунтов американского президента Дональда Трампа в соцсетях и терактах в США 11 сентября 2001 года. Точно так же, как день 9/11 "ознаменовал смену парадигмы глобальной безопасности", 20 лет спустя мы становимся свидетелями кардинального изменения "роли цифровых платформ в нашей демократии", пишет Бретон в статье, опубликованной 10 января в американском издании Politico.

При этом член Еврокомиссии выразил недоумение в связи с тем, что компания может самостоятельно блокировать страницу президента США. "Тот факт, что генеральный директор компании может отключить рупор президента без каких-либо сдержек и противовесов, вызывает недоумение. Это не только подтверждение мощи этих платформ. Это показывает, как слабо наше общество организовано в цифровом пространстве", - считает Тьерри Бретон.

"Цифровые гиганты" не должны регулировать онлайн-сети"

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр также выразил "потрясение" тем, что компания Twitter могла самостоятельно принять решение о блокировке. По его словам, штурм Капитолия 6 января стал следствием "лжи господина Трампа". Но регулирование онлайн-сетей не должно осуществляться самими "цифровыми гигантами", заявил он телекомпании France Inter, а является задачей государств и судебной власти.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает блокировку аккаунта Трампа в Twitter "проблематичной". По словам официального представителя правительства в Берлине Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), свобода выражения мнений может быть ограничена только в рамках, определенных законодателем, а не по решению руководства компании.

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по мнению администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, например для попытки насильственно сорвать инаугурацию нового президента Джо Байдена, а затем навсегда заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг "риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram была продлена "на неопределенный срок", как минимум, до окончания его президентских полномочий. Позже к блокировке аккаунтов Трампа присоединился ряд других соцсетей и сервисов.

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