В Европе критикуют отключение Трампа от соцсетей

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон усматривает параллели между блокировкой аккаунтов американского президента Дональда Трампа в соцсетях и терактах в США 11 сентября 2001 года. Точно так же, как день 9/11 "ознаменовал смену парадигмы глобальной безопасности", 20 лет спустя мы становимся свидетелями кардинального изменения "роли цифровых платформ в нашей демократии", пишет Бретон в статье, опубликованной 10 января в американском издании Politico.

При этом член Еврокомиссии выразил недоумение в связи с тем, что компания может самостоятельно блокировать страницу президента США. "Тот факт, что генеральный директор компании может отключить рупор президента без каких-либо сдержек и противовесов, вызывает недоумение. Это не только подтверждение мощи этих платформ. Это показывает, как слабо наше общество организовано в цифровом пространстве", - считает Тьерри Бретон.

"Цифровые гиганты" не должны регулировать онлайн-сети"

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр также выразил "потрясение" тем, что компания Twitter могла самостоятельно принять решение о блокировке. По его словам, штурм Капитолия 6 января стал следствием "лжи господина Трампа". Но регулирование онлайн-сетей не должно осуществляться самими "цифровыми гигантами", заявил он телекомпании France Inter, а является задачей государств и судебной власти.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает блокировку аккаунта Трампа в Twitter "проблематичной". По словам официального представителя правительства в Берлине Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), свобода выражения мнений может быть ограничена только в рамках, определенных законодателем, а не по решению руководства компании.

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по мнению администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, например для попытки насильственно сорвать инаугурацию нового президента Джо Байдена, а затем навсегда заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг "риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram была продлена "на неопределенный срок", как минимум, до окончания его президентских полномочий. Позже к блокировке аккаунтов Трампа присоединился ряд других соцсетей и сервисов.

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