Меркель считает блокировку аккаунта Трампа в Twitter "проблематичной"

Правительство Германии критически отнеслось к блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter. Свобода выражения мнений как фундаментальное право, имеющее решающее значение, может быть ограничена только в рамках, определенных законодателем, а не по решению руководства компании, заявил в понедельник, 11 января, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Поэтому, по его словам, то, что компания Twitter бессрочно заблокировала аккаунт Трампа, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает проблематичным шагом.

Операторы соцсетей несут ответственость за контент

При этом Зайберт подчеркнул, что операторы соцсетей действительно несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация "не была отравлена ненавистью, ложью, и подстрекательством к насилию". Поэтому правильное поведение, по словам представителя правительства ФРГ, - "не оставаться в стороне, когда контент, относящийся к этим категориям, размещается на определенных каналах".

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по мнению администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, например для попытки насильственно сорвать инаугурацию нового президента Джо Байдена, а затем навсегда заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг "риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram была продлена "на неопределенный срок", как минимум, до окончания его президентских полномочий.

Смотрите также: