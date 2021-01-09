 Меркель считает блокировку аккаунта Трампа в Twitter ″проблематичной″ | Новости из Германии о Германии | DW | 11.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Меркель считает блокировку аккаунта Трампа в Twitter "проблематичной"

Правительство ФРГ не считает правильным решением блокировку аккаунта Трампа в Twitter. В Берлине подчеркивают, что это должно происходить в рамках, установленных законодателем, а не по решению частных компаний.

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter

Правительство Германии критически отнеслось к блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter. Свобода выражения мнений как фундаментальное право, имеющее решающее значение, может быть ограничена только в рамках, определенных законодателем, а не по решению руководства компании, заявил в понедельник, 11 января, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Поэтому, по его словам, то, что компания Twitter бессрочно заблокировала аккаунт Трампа, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает проблематичным шагом.

Операторы соцсетей несут ответственость за контент

При этом Зайберт подчеркнул, что операторы соцсетей действительно несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация "не была отравлена ненавистью, ложью, и подстрекательством к насилию". Поэтому правильное поведение, по словам представителя правительства ФРГ, - "не оставаться в стороне, когда контент, относящийся к этим категориям, размещается на определенных каналах".

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по мнению администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, например для попытки насильственно сорвать инаугурацию нового президента Джо Байдена, а затем навсегда заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг "риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram была продлена "на неопределенный срок", как минимум, до окончания его президентских полномочий.

Смотрите также:

  • Дебаты в здании Конгресса по результатам президентских выборов в США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

  • Сторонники Трампа у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

  • Столкновения полицейских и протестующих у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

  • Полицейский у Капитолия в Вашингтоне распыляет слезоточивый газ

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Стражи порядка применили слезоточивый газ.

  • default

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


Смотреть видео 03:12

Европа в шоке от штурма Капитолия: что говорят политики (07.01.2021)

Контекст

Ждать ли досрочной отставки Дональда Трампа?

После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа демократы требуют досрочной отставки действующего президента США. DW выясняет, насколько вероятен этот сценарий.  

Почему социальная сеть Parler стала раем для крайне правых?

Миллионы американских пользователей переходят из Facebook и Twitter в Parler. DW - о том, что это за социальная сеть и почему она так популярна среди правых радикалов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Штурм не помешал Конгрессу США утвердить победу Байдена (07.01.2021)  

Смогут ли отправить Трампа в отставку за 12 дней (08.01.2021)  

Также по теме

Symbolfoto | Twitter Account von Donald Trump

Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа 09.01.2021

Аккаунт действующего президента США Twitter заблокировал, опасаясь "дальнейшего подстрекательства к насилию". Сенатор-республиканка требует отставки Трампа. Белый дом - против.

Реклама

Самые читаемые

В Кыргызстане соперники Жапарова на выборах не признают их результаты  

Что грозит отказникам от вакцинации в Германии?  

Уже 4 месяца в тюрьме. Что говорят родственники Марии Колесниковой?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно