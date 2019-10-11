Почему социальная сеть Parler стала раем для крайне правых?

"Патриоты, добро пожаловать в последнюю цитадель свободы в интернете!" Такими словами конгрессмен-республиканец Девин Нуньес приветствует своих новых подписчиков в соцсети Parler. Платформа, созданная американцами в 2018 году, по своему дизайну напоминает Twitter, Facebook и Reddit. В Parler также можно листать ленту с публикациями пользователей, на которых вы подписаны, загружать фотографии и писать посты длиной до 1000 знаков.

Но в отличие от конкурирующих сетей Parler разрешает каждому пользователю публиковать все, что ему заблагорассудится. Соответствует ли эта информация действительности, разжигает ли межнациональную рознь - не имеет значения. К примеру, в отличие от Twitter, новая платформа не сопровождает оговорками ложные утверждения Дональда Трампа о его победе на президентских выборах в США. То, что делает Twitter, просто нелепо, считает основатель Parler Джон Матце. "Стоит только начать модерировать контент и проверять факты, как информация становится однобокой", - заявил он в эфире телеканала Fox News.

Parler на пике популярности

Платформа Parler уже стала излюбленной площадкой для американских правых радикалов. После победы на выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена популярность нового сервиса резко возросла. Всего за пять дней к Parler присоединились 4,5 млн новых пользователей, заявил Джон Матце 10 ноября.

Parler стала излюбленной площадкой для американских ультраправых

Об этой тенденции можно судить и по аккаунту Девина Нуньеса, одного из самых преданных сторонников Трампа в Конгрессе. Число его подписчиков в Parler уже достигло 1,7 млн человек, что на полмиллиона больше, чем в Twitter.

В Parler Нуньес активно распространяет информацию о том, что в штате Пенсильвания начальник почтового отделения якобы велел подчиненным подписывать полученные после дня выборов бюллетени задним числом. В отличие от Twitter, Parler не предупреждает пользователей о том, что это утверждение является сомнительным.

Расизм и теории заговора

Равно как Twitter и Facebook, новая сеть предлагает пользователям подписаться на понравившиеся аккаунты и сайты. В Parler подборка в основном состоит из американских ультраправых. "Они не видят для себя места на крупных платформах, считая, что подвергаются там цензуре", - поясняет эксперт Фонда имени Амадеу Антонио (Amadeu Antonio Stiftung) Миро Дитрих (Miro Dittrich), который изучает поведение правых экстремистов в Сети.

Миро Дитрих отслеживает правоэкстремистские сети в интернете

По его наблюдениям, именно посты правоэкстремистского толка относятся в Facebook к числу наиболее популярных. В последнее время, однако, платформы стали более тщательно следить за публикациями пользователей, отмечает эксперт. "Расистские высказывания и призывы к насилию считаются явным нарушением стандартов, и их удаляют", - подчеркивает он.

Помимо сторонников Республиканской партии, сеть Parler стала также ареной расистов, тех, кто отрицает Холокост, сторонников движения QAnon, которые считают, что в политику и СМИ проникли педофилы и сатанисты, а также апологетов скорого апокалипсиса.

"В результате люди оказываются в своего рода альтернативной реальности с максимально демонизированными образами врага, - поясняет Дитрих. - Все это побуждает людей к активным действиям, что, к сожалению, перерастает и в насилие в реальном мире".

Порно и Parler

Технически платформа Parler пока, похоже, еще не полностью доработана. Часто приходится очень долго ждать загрузки контента, что, правда, может быть связано и с большим притоком новых пользователей. Основатель соцсети Джон Матце пишет в своем аккаунте, что проблемы быстро уладят.

Многие сторонники Трампа по-прежнему считают, что Байден "украл" голоса на выборах

В Parler хотят использовать собственный код программирования, чтобы не зависеть от признанных на рынке IТ-предприятий из Силиконовой долины. Однако у самостоятельно созданного кода есть и свои недостатки. Так, независимо от того, что ищут в этой соцсети, будь то QAnon или Trump2020, Parler выдает кучу ссылок на фотографии обнаженного тела. Похоже, алгоритмы платформы не могут надежно отфильтровывать порнорекламу. Хотя при всей свободе мнений порнография запрещена и на Parler.

Есть и другие ограничения: реклама употребления марихуаны, оскорбления и угрозы убийством. По словам Джона Матце, запрещена также публикация фотографий собственных фекалий. Удалены и многие сатирические аккаунты.

Перейдет ли Трамп из Twitter в Parler?

Долго ли удержится Parler на рынке социальных сетей? Миро Дитрих из Фонда имени Амадеу Антонио настроен скептически. Платформы, обращенные к узкой аудитории людей со схожими взглядами, редко бывают успешными, говорит он. По словам эксперта, цель ультраправых - досаждать своим противникам. Поэтому, полагает он, многие пользователи Parler скоро снова вернутся в Twitter.

Однако пока сторонники Трампа продолжают переходить из Twitter в Parler. Не исключено, что скоро Джон Матце сможет приветствовать и Дональда Трампа в своей соцсети. Хотя, возможно, Трамп уже вынашивает планы создания собственных платформ и телеканалов, с которых он сможет в будущем напрямую обращаться к своим сторонникам.

Смотрите также:

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Индии Нарендра Моди Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

Мировые лидеры в сети Facebook Президент США Дональд Трамп "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

Мировые лидеры в сети Facebook Королева Иордании Рания Аль-Абдулла 10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Турции Реджеп Эрдоган Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Камбоджи Хун Сен У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

Мировые лидеры в сети Facebook Белый дом Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

Мировые лидеры в сети Facebook Вне конкуренции Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

Мировые лидеры в сети Facebook В списках также значатся У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

Мировые лидеры в сети Facebook Дружественное абонирование Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД. Автор: Элла Володина

