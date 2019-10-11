Почему социальная сеть Parler стала раем для крайне правых?

Миллионы американских пользователей переходят из Facebook и Twitter в Parler. DW - о том, что это за социальная сеть и почему она так популярна среди правых радикалов.
"Патриоты, добро пожаловать в последнюю цитадель свободы в интернете!" Такими словами конгрессмен-республиканец Девин Нуньес приветствует своих новых подписчиков в соцсети Parler. Платформа, созданная американцами в 2018 году, по своему дизайну напоминает Twitter, Facebook и Reddit. В Parler также можно листать ленту с публикациями пользователей, на которых вы подписаны, загружать фотографии и писать посты длиной до 1000 знаков.
Но в отличие от конкурирующих сетей Parler разрешает каждому пользователю публиковать все, что ему заблагорассудится. Соответствует ли эта информация действительности, разжигает ли межнациональную рознь - не имеет значения. К примеру, в отличие от Twitter, новая платформа не сопровождает оговорками ложные утверждения Дональда Трампа о его победе на президентских выборах в США. То, что делает Twitter, просто нелепо, считает основатель Parler Джон Матце. "Стоит только начать модерировать контент и проверять факты, как информация становится однобокой", - заявил он в эфире телеканала Fox News.
Parler на пике популярности
Платформа Parler уже стала излюбленной площадкой для американских правых радикалов. После победы на выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена популярность нового сервиса резко возросла. Всего за пять дней к Parler присоединились 4,5 млн новых пользователей, заявил Джон Матце 10 ноября.
Об этой тенденции можно судить и по аккаунту Девина Нуньеса, одного из самых преданных сторонников Трампа в Конгрессе. Число его подписчиков в Parler уже достигло 1,7 млн человек, что на полмиллиона больше, чем в Twitter.
В Parler Нуньес активно распространяет информацию о том, что в штате Пенсильвания начальник почтового отделения якобы велел подчиненным подписывать полученные после дня выборов бюллетени задним числом. В отличие от Twitter, Parler не предупреждает пользователей о том, что это утверждение является сомнительным.
Расизм и теории заговора
Равно как Twitter и Facebook, новая сеть предлагает пользователям подписаться на понравившиеся аккаунты и сайты. В Parler подборка в основном состоит из американских ультраправых. "Они не видят для себя места на крупных платформах, считая, что подвергаются там цензуре", - поясняет эксперт Фонда имени Амадеу Антонио (Amadeu Antonio Stiftung) Миро Дитрих (Miro Dittrich), который изучает поведение правых экстремистов в Сети.
По его наблюдениям, именно посты правоэкстремистского толка относятся в Facebook к числу наиболее популярных. В последнее время, однако, платформы стали более тщательно следить за публикациями пользователей, отмечает эксперт. "Расистские высказывания и призывы к насилию считаются явным нарушением стандартов, и их удаляют", - подчеркивает он.
Помимо сторонников Республиканской партии, сеть Parler стала также ареной расистов, тех, кто отрицает Холокост, сторонников движения QAnon, которые считают, что в политику и СМИ проникли педофилы и сатанисты, а также апологетов скорого апокалипсиса.
"В результате люди оказываются в своего рода альтернативной реальности с максимально демонизированными образами врага, - поясняет Дитрих. - Все это побуждает людей к активным действиям, что, к сожалению, перерастает и в насилие в реальном мире".
Порно и Parler
Технически платформа Parler пока, похоже, еще не полностью доработана. Часто приходится очень долго ждать загрузки контента, что, правда, может быть связано и с большим притоком новых пользователей. Основатель соцсети Джон Матце пишет в своем аккаунте, что проблемы быстро уладят.
В Parler хотят использовать собственный код программирования, чтобы не зависеть от признанных на рынке IТ-предприятий из Силиконовой долины. Однако у самостоятельно созданного кода есть и свои недостатки. Так, независимо от того, что ищут в этой соцсети, будь то QAnon или Trump2020, Parler выдает кучу ссылок на фотографии обнаженного тела. Похоже, алгоритмы платформы не могут надежно отфильтровывать порнорекламу. Хотя при всей свободе мнений порнография запрещена и на Parler.
Есть и другие ограничения: реклама употребления марихуаны, оскорбления и угрозы убийством. По словам Джона Матце, запрещена также публикация фотографий собственных фекалий. Удалены и многие сатирические аккаунты.
Перейдет ли Трамп из Twitter в Parler?
Долго ли удержится Parler на рынке социальных сетей? Миро Дитрих из Фонда имени Амадеу Антонио настроен скептически. Платформы, обращенные к узкой аудитории людей со схожими взглядами, редко бывают успешными, говорит он. По словам эксперта, цель ультраправых - досаждать своим противникам. Поэтому, полагает он, многие пользователи Parler скоро снова вернутся в Twitter.
Однако пока сторонники Трампа продолжают переходить из Twitter в Parler. Не исключено, что скоро Джон Матце сможет приветствовать и Дональда Трампа в своей соцсети. Хотя, возможно, Трамп уже вынашивает планы создания собственных платформ и телеканалов, с которых он сможет в будущем напрямую обращаться к своим сторонникам.
Смотрите также: