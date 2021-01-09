Твиттер Трампа: кто теперь поет президенту США

Прав ли Twitter, бессрочно заблокировав аккаунт Дональда Трампа перед окончанием его президентства? Дискуссии об этом идут в соцсетях и СМИ. "Отпевание" от Сергея Елкина.
Смотрите также:
Аккаунт действующего президента США Twitter заблокировал, опасаясь "дальнейшего подстрекательства к насилию". Сенатор-республиканка требует отставки Трампа. Белый дом - против.
После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа демократы требуют досрочной отставки действующего президента США. DW выясняет, насколько вероятен этот сценарий.