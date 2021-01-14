Чему научил штурм Капитолия депутатов бундестага

Недавний штурм Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа особенно задел депутатов немецкого бундестага. Не только потому, что "нападение на сердце демократии", как выразился, выступая в парламенте 14 января, глава МИДа Хайко Мас (Heiko Maas) произошло в стране, с которой Германию связывают особо тесные отношения.

А еще и потому, что нечто подобное недавно было и здесь. В конце августа во время демонстрации в Берлине противники ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, прорвали заграждение, заняли ступени перед центральным входом в бундестаг и размахивали черно-бело-красными флагами кайзеровской Германии, которые используют и неонацисты. Толпу чудом сдержали несколько полицейских, никто не пострадал.

Депутаты бундестага о штурме Капитолия

Слово "параллели" часто звучало в выступлениях немецких депутатов, которые высказывались о событиях в США 6 января. Так называемый "актуальный час" на тему "укрепления демократии и правового государства" был инициирован в бундестаге правящими партиями - консерваторами из блока ХДС/ХСС и социал-демократами из СДПГ.

Депутаты большинства из шести фракций клеймили Трампа, некоторые называли объявленный ему импичмент "оправданным". Наиболее жестко высказалась представитель оппозиционных "зеленых" Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger), которая назвала демонстрантов в Вашингтоне "фашистскими фанатиками".

Демонстранты у бундестага 29 августа 2020

Обвинения в желании расшатать ситуацию в ФРГ звучали в адрес оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая симпатизирует и Трампу, и тем, кого называют "ковид-диссидентами". В ответ депутаты АдГ называли такое сравнение некорректным, мол, в Германии дверь в парламент не была взломана, обошлось без жертв. Они также критиковали "цифровой тоталитаризм" и "цензуру", имея в виду отключение Трампа от Twitter и Facebook. По резкому тону выступлений было заметно, что в Германии приближаются выборы в бундестаг, намеченные на сентябрь.

Чем немцы предлагают ответить на события в США

После прихода к власти в США новой администрации президента-демократа Джо Байдена немецкие политики призывали еще теснее сотрудничать в противостоянии с "противниками демократии", называя "красноречивой" реакцию на события в Вашингтоне в Пекине, Москве и некоторых других столицах. Как выразился один депутат от ХДС, "нельзя становиться посмешищем для авторитарных стран". Похожую формулировку с упоминанием российской столицы использовали и другие депутаты.

Штурм Капитолия 6 января 2021

Говоря о том, как они предлагают не допустить повторения событий в США в Германии и других демократических странах, в ходе своих пятиминутных выступлений депутаты бундестага были менее конкретны. Кто-то предложил "улучшить систему просвещения и прозрачность принятия решений", многие требовали бороться на уровне Евросоюза с дезинформацией в "цифровом параллельном мире". А депутат от ХСС говорил о "государственных игроках, которые вставляют нам палки в колеса". Конкретной страны он, правда, не назвал.

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