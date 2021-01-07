 Джо Байден сомневается в успехе импичмента Дональду Трампу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.01.2021

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Мир

Джо Байден сомневается в успехе импичмента Дональду Трампу

Президент США поддерживает импичмент своему предшественнику, однако сомневается, что он наберет достаточное количество голосов в Сенате. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Дональд Трамп

Президент Джо Байден сомневается в успехе импичмента своему предшественнику Дональду Трампу. Об этом он заявил во вторник, 26 января, в интервью телеканалу CNN.

Байден подчеркнул, что поддерживает импичмент против Трампа, однако считает, что он не наберет достаточного количество голосов в Сенате Конгресса США. Для признания импичмента он должен набрать две трети голосов, против Трампа должны выступить по меньшей мере 17 республиканцев. Байден считает такой исход маловероятным.

Палата представителей одобрила процедуру импичмента

Резолюция об импичменте Трампа была одобрена Палатой представителей 13 января. В понедельник вечером 25 января она была передана в Сенат. Процесс импичмента начнется после 8 февраля.

Трамп - первый в истории президент США, который подвергся процедуре импичмента дважды. В этот раз его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. В результате погибли несколько человек.

Если Трамп будет подвергнут импичменту, он потеряет возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США.

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