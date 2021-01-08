Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия

По словам избранного президента США, беспорядки в здании Капитолия носили спланированный характер. Он призвал привлечь виновных к ответственности.
Избранный президент США Джо Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне 6 января были спровоцированы Дональдом Трампом и носили спланированный характер. Заявление Байдена опубликовано в четверг, 14 января, на сайте его команды.
"На прошлой неделе мы стали свидетелями беспрецедентной атаки на нашу демократическую систему. За всю нашу 244-летнюю историю мы не видели ничего подобного", - отметил Байден.
Байден призвал привлечь виновных к ответственности
Избранный президент считает произошедшее вооруженным мятежом, направленным против США. "Виновные должны понести ответственность", - добавил Байден.
Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий после его призывов прийти на митинг. Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента. В результате беспорядков погибли пять человек.
Ранее Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента против Трампа. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды. Далее дело будет направлено в Сенат, который в настоящий момент контролируется республиканцами.
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