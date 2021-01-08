 Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2021

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Мир

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия

По словам избранного президента США, беспорядки в здании Капитолия носили спланированный характер. Он призвал привлечь виновных к ответственности.

Сторонники Дональда Трампа, ворвавшиеся в Сенат

Сторонники Дональда Трампа, ворвавшиеся в Сенат. 6 января 2021 г.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне 6 января были спровоцированы Дональдом Трампом и носили спланированный характер. Заявление Байдена опубликовано в четверг, 14 января, на сайте его команды.

"На прошлой неделе мы стали свидетелями беспрецедентной атаки на нашу демократическую систему. За всю нашу 244-летнюю историю мы не видели ничего подобного", - отметил Байден.

Байден призвал привлечь виновных к ответственности

Избранный президент считает произошедшее вооруженным мятежом, направленным против США. "Виновные должны понести ответственность", - добавил Байден.

Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий после его призывов прийти на митинг. Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента против Трампа. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды. Далее дело будет направлено в Сенат, который в настоящий момент контролируется республиканцами.

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    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

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    Автор: Павел Мыльников


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Ссылки в интернете

Statement by President-elect Joe Biden on the House of Representatives Impeachment of President Trump

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