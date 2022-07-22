Экс-стратег Трампа признан виновным в неуважении к Конгрессу США

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Стива Бэннона, бывшего главного советника президента Дональда Трампа, признали виновным в неуважении к американскому Конгрессу. Ему грозят от 30 дней до двух лет тюрьмы.
Федеральное жюри - коллегия присяжных в США - признало 68-летнего Стива Бэннона, бывшего главного советника президента Дональда Трампа, виновным в неуважении к американскому Конгрессу за то, что он не подчинился повестке о даче показаний перед законодателями, расследующими штурм Капитолия 6 января 2021 года. Решение вынесено в пятницу, 22 июля.
Бэннон не явился по повестке и не предоставил запрошенные комиссией Палаты представителей документы, в связи с чем ему были предъявлены два обвинения в неуважении к Конгрессу США.
Жюри присяжных из 12 человек совещалось чуть менее трех часов, после чего признало Бэннона виновным по обоим пунктам.
Теперь главному стратегу Трампа грозит как минимум 30 дней тюремного заключения, а как максимум - год по каждому из пунктов обвинения. Оглашение приговора назначено на 21 октября.
Комментируя ситуацию, Стив Бэннон отметил: "Возможно, сегодня мы проиграли битву, но не собираемся проигрывать эту войну. Я - на стороне Трампа и конституции".
Днем ранее в Конгрессе США обвинили Дональда Трампа в преднамеренном бездействии во время штурма Капитолия.
Промежуточные выборы в США запланированы на 8 ноября.
После речи Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года его радикально настроенные сторонники прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, законодатели эвакуированы.
Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, в том числе служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.
После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше 1000 свидетелей, чтобы прояснить роль Трампа в событиях. В ходе первого заседания в начале июня комиссия возложила на Трампа главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне. После восьмого публичного заседания в работе комиссии объявлен перерыв, новые слушания пройдут в сентябре. Трамп отрицает свою вину и не исключает, что в 2024 году будет вновь баллотироваться в президенты.
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