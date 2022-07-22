В Конгрессе США Трампа обвинили в преднамеренном бездействии во время штурма Капитолия

Комиссия Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия обвинила тогдашнего главу государства Дональда Трампа в преднамеренном бездействии. Уходящий президент на протяжении нескольких часов сознательно не предпринимал мер по прекращению насилия со стороны своих сторонников, заявил председатель комиссии Бенни Томпсон вечером в четверг, 22 июля, на публичных слушаниях комиссии.

Глава комиссии: Необходимы жесткие последствия

По его словам, Трамп пошел по "пути беззакония и коррупции", чтобы остаться у власти. Для защиты демократии необходимы "жесткие последствия для виновных" в произошедшем 6 января 2021 года, потребовал Томпсон.

Демократ указал, что в ходе президентской кампании 2020 года Дональд Трамп "сделал все, что было в его силах", чтобы отменить результаты голосования. "Он лгал, запугивал, предал свою присягу. Он попытался разрушить наши демократические институты", - подчеркнул конгрессмен. Теперь, по его словам, должна последовать "расплата перед законом, расплата перед американским народом".

В свою очередь конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заявил, что в день штурма Капитолия Трамп на протяжении трех часов отказывался призвать своих сторонников к соблюдению порядка, нарушив тем самым присягу. "В уюте своей столовой он смотрел телевизор в то время как обострялась атака", - отметил политик, являющийся внутрипартийным критиком Трампа. По его словам, невмешательство было не оплошностью тогдашнего президента, а его сознательным решением. Толпа его агрессивно настроенных сторонников прервала процедуру признания результатов голосования на президентских выборах в Конгрессе и победы Джо Байдена, тем самым Трампу удалось достичь своей цели, добавил Кинзингер.

Штурм Капитолия и расследование Конгресса США

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.

После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в тогдашних событиях. В ходе первого заседания в начале июня комиссия возложила на Трампа главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне. "6 января стало кульминацией попытки госпереворота, наглой попытки свергнуть правительство. Насилие не было случайностью. Это была последняя попытка Трампа", - заявил Бенни Томпсон. После восьмого публичного заседания в работе комиссии объявлен перерыв, новые слушания пройдут в сентябре. Сам Трамп отрицает свою вину и не исключает, что будет вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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