Год президентства Байдена: пандемия, кризисы и неудачные решения

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Джо Байден уже год занимает пост президента США. За это время он не смог выполнить большинство предвыборных обещаний и принял ряд неудачных политических решений. Его популярность в обществе снижается.
Многие возлагали большие надежды на Джо Байдена, который 20 января 2021 года был приведен к присяге в качестве 46-го президента США. Всего несколькими неделями ранее радикально настроенные сторонники его предшественника Дональда Трампа штурмовали Капитолий, символ демократии в США. Это отчетливо продемонстрировало глубину раскола в американском обществе, унаследованного Байденом от Трампа. Поэтому одним из самых важных обещаний нового президента было объединение нации. В своей инаугурационной речи Байден подчеркнул, что он хочет рискнуть начать все сначала и "двигаться быстро и энергично", потому что "предстоит многое исправить, многое восстановить, многое залечить".
За Байдена проголосовал 81 миллион избирателей - больше, чем за любого президента до него. Кроме того, он получил незначительное большинство в обеих палатах Конгресса. Но сейчас, спустя год после вступления в должность, от этих успехов, похоже, мало что осталось. Инфляция растет, пандемия вышла из-под контроля, а рейтинг Байдена упал с 50 процентов летом прошлого года до 41 процента накануне Рождества.
"Самое мягкое слово, описывающее первый год правления Байдена, - это "разочарование", - говорит Брет Стивенс, консервативный, но критически относящийся к Трампу обозреватель The New York Times. По его мнению, Байден принимал неудачные политические решения, такие как уход из Афганистана. Это повлияло на его репутацию, его способность добиваться поддержки Конгресса и, в конечном счете, на его авторитет как лидера мировой державы.
Падение популярности Байдена в обществе произошло не только из-за его политических ошибок, считает почетный профессор политологии Бостонского университета Вирджиния Сапиро. По ее словам, Байден вступил в должность в очень трудные времена: "Он оказался в более тяжелой ситуации, чем любой другой президент со времен Рузвельта, правление которого началось посреди глубокого экономического кризиса".
Неблагоприятная экономическая ситуация в стране, пандемия и Республиканская партия, влиятельные члены которой продолжают утверждать, что Байден украл у Трампа победу на выборах - "большая груда развалин, которую сначала нужно расчистить, чтобы можно было чего-то достичь", утверждает Сапиро. Еще одной причиной снижения поддержки Байдена в обществе, по ее мнению, может быть тот факт, что многие умеренные республиканцы проголосовали за него, потому что не хотели поддерживать Трампа. Однако, в сущности, они хотят консервативной политики.
Но не все было плохо в первый год президентства Джо Байдена. В марте прошлого года ему удалось заручиться поддержкой обеих палат Конгресса, одобрившего антикризисный пакет мер объемом в 1,9 трлн долларов. В рамках этой программы финансовую помощь получили многие семьи, особенно сильно пострадавшие от пандемии. Байден одержал еще одну победу в конце года, когда добился одобрения и республиканцами плана развития инфраструктуры в США в размере 1,2 трлн долларов.
Однако в середине года произошло то, что многие считают самой серьезной ошибкой Байдена: вывод американских войск из Афганистана в августе. В результате талибы с головокружительной скоростью захватили власть в стране, что привело к массивному откату назад в ее развитии, особенно, что касается прав женщин и прав человека в целом.
Вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Сет Дж. Джонс критикует отсутствие подготовки к уходу из Афганистана: "И процесс вывода войск, и результат привели к тому, что Соединенные Штаты стали выглядеть неуклюжими, некомпетентными и, в конечном счете, слабыми". По словам Джонса, ущерб имиджу Соединенных Штатов огромен. Перед многими странами сейчас встает вопрос, действительно ли США по-прежнему являются надежным партнером.
Пока что Байдену не удалось сдержать свое обещание об объединении нации. Согласно опросам, 40 процентов населения США считает, что Байден не является легитимным президентом. Это свидетельствует о глубоких разногласиях в обществе. И президенту пока едва удавалось реализовать свою законодательную повестку, слишком часто депутаты-республиканцы и сенаторы торпедировали его планы.
Одной из его самых больших неудач является провал плана "Build Back Better", комплексной инвестиционной программы в области ухода за детьми, образования и защиты климата, которая выполнила бы несколько предвыборных обещаний Байдена. Его усилия по реформированию полиции также провалились в сентябре прошлого года, поскольку стороны не смогли договориться о том, как поступить с юридической неприкосновенностью полицейских.
2021 год был непростым для Джо Байдена, но следующие три года легче не станут. Внешнеполитическими вызовами США является усиление Китая в Тихом океане, политическая нестабильность на Ближнем Востоке и угроза вторжения России в Украину. Чтобы восстановить доверие, Вашингтону придется "проявить хладнокровие и решительно действовать против России, Китая или Ирана", - говорит Сет Дж. Джонс. Однако здесь "гораздо больше разговоров, чем действий".
Внутри страны нынешний год также будет решающим, поскольку Байден может потерять свое незначительное большинство в Сенате на промежуточных выборах в ноябре. Тогда ему будет еще труднее добиваться принятия законов, которые все еще находятся в его повестке дня: возможно, более усеченной версии законопроекта "Build Back Better" и продвижения избирательной реформы. Прежде всего, это касается отмены так называемого филибастера, процедуры, позволяющей меньшинству блокировать неугодный ему законопроект путем затягивания дискуссий, которые в Сенате не ограничены по времени. Чтобы состоялось голосование, 60 из 100 сенаторов должны дать согласие на окончание дебатов.
Еще один вопрос: будет ли Байден снова баллотироваться в президенты? По всей вероятности, нет - это секрет полишинеля в Вашингтоне, объясняет обозреватель Брет Стивенс. Возраст Байдена, безусловно, тоже играет роль: в 2020 году в свои 78 лет он был самым пожилым новоизбранным президентом США, а к следующим выборам в 2024 году ему будет уже 82 года. Поэтому Брет Стивенс считает, что Байдену следует сконцентрироваться на главных задачах и вызовах страны. А Демократической партии необходимо найти хороших кандидатов для участия в выборах 2024 года. Потому что республиканцы, убежден Стивенс, будут сильными соперниками.
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