 Аккаунт Трампа в Facebook останется закрытым еще минимум полгода | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2021

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Мир

Аккаунт Трампа в Facebook останется закрытым еще минимум полгода

Наблюдательный совет Facebook признал правильным решение соцсети о блокировке аккаунта экс-президента США. В то же время совет подчеркнул, что запрет не следовало вводить на неопределенный срок.

Экс-президент США Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп

Независимый наблюдательный совет Facebook признал правильным решение этой крупнейшей в мире социальной сети о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Совет, чьи решения обязательны к исполнению, в среду, 5 мая, констатировал, что Трамп своими постами по поводу штурма Капитолия его сторонниками 6 января "создал ситуацию, в которой был возможен высокий риск насилия".

В то же время наблюдательный совет назвал неоправданным решение Facebook о бессрочной блокировке аккаунта Трампа, предписав компании в течение шести месяцев пересмотреть данный вопрос на предмет соразмерности наказания. Совет, в состав которого входят 20 членов, в том числе бывшая премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт и бывший главный редактор британской газеты The Guardian Алан Расбриджер, также призвали Facebook к большей прозрачности и ясности при вынесении дальнейших решений, касающихся блокировки аккаунтов.

По мнению экспертов, решение наблюдательного совета Facebook будет иметь широкий резонанс как свидетельство того, как эта соцсеть впредь будет обходиться с аккаунтами таких государственных лидеров, как президент Бразилии Жаир Болсонару и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


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