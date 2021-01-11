Блокировка Трампа в соцсетях. Что пишут немецкие СМИ

Блокировка аккаунтов Дональда Трампа в Twitter и Facebook за подстрекательство к насилию привела к дискуссии о свободе слова и двойных стандартах. Что пишут об этом немецкие газеты?
После штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США за "подстрекательство к насилию", а Facebook заморозил учетную запись Трампа на платформе, по крайней мере, до конца президентского срока.
На протяжении своей политической карьеры Дональд Трамп активно использовал соцсети и даже заявлял, что именно они обеспечили ему кресло в Белом доме. Для таких компаний, как Twitter, в первую очередь, активность президента в соцсетях положительно сказалась на бизнесе.
В 2020 году, однако, компания ужесточила борьбу с дезинформацией, и посты президента стали регулярно появляться с пометкой, указывающей на несоответствие фактам. Два твита Трампа, которые привели к блокировке, по формулировкам мало чем отличались от его риторики последних недель. Блокировка аккаунтов президента Трампа вызвала дискуссию, в том числе и в немецких СМИ, о свободе слова, двойных стандартах и власти технологических корпораций.
Одна из крупнейших немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Twitter принял правильное решение, заблокировав Дональда Трампа на платформе навсегда. Статья с таким заголовком вышла в газете в воскресенье, 10 января.
"Twitter и другие социальные сети на протяжении долгого времени справедливо критиковали за то, что они слишком мало делают для борьбы с подстрекательством. Поэтому сейчас, после недавних сцен из Вашингтона, сложно утверждать, что они зашли слишком далеко", пишет обозреватель FAZ Роланд Линднер (Roland Lindner).
Автору также представляются чрезмерными заявления о том, что блокировка Трампа может стать опасным прецедентом. "Трамп - уникальная фигура. И последние несколько дней показали, что его использование социальных сетей не только грубое, но и взрывоопасное. Давно пора было это сделать".
Решение заблокировать Трампа одновременно правильное, просроченное и проблематичное, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Себастиан Гирке (Sebastian Gierke), автор статьи под названием "Изгнание Трампа должно стать лишь началом" пишет, что "Трамп нарушал условия пользования Twitter настолько часто, нагло и с такими драматическими последствиями, что его должны были выгнать оттуда уже много лет назад".
Обсудить автор предлагает не само решение, а процесс его принятия, который он считает "в корне неверным". Журналист пишет, что на примере блокировки аккаунта президента США становится очевидно, что "всего несколько человек контролируют самую важную в мире коммуникационную инфраструктуру. Несколько белых мужчин определяют, что можно, а что нельзя говорить в Сети. У этих платформ больше власти, чем у многих правительств".
Газета призывает к созданию независимых учреждений, которые будут решать, какой контент будет блокироваться, а какой оставаться в интернете.
Der Spiegel пишет, что постоянная блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях будет иметь положительный эффект только в том случае, если такие компании, как Twitter и Facebook, признают, что они предоставляют исключительные права политикам и впредь не будут это делать.
У соцсетей больше власти чем у правительств? Таким вопросом задается немецкая газета Süddeutsche Zeitung
Причина меньшего контроля официальных аккаунтов политиков, пишет обозреватель Der Spiegel Патрик Бойт (Patrick Beuth), заключается в том, что их заявления значимы для общественности и помогают формировать политические мнения. Однако это привело к безнаказанному распространению потенциально вредоносных заявлений.
"Момента символичнее, чем штурм Капитолия по призыву Дональда Трампа уже не будет, - считает обозреватель Der Spiegel. - Поэтому социальным сетям сейчас самое время объявить об окончании особого подхода. Тогда даже главам государств больше не будет позволено распространять информацию, нарушающую условия использования платформ".
Комментатор берлинской газеты taz Таня Трикарико (Tanja Tricarico) в статье "Омраченное ликование" пишет, что решение о блокировке аккаунтов президента США в Twitter и Facebook - не героический поступок, а у связанного с ним ликования есть горькое послевкусие. Она приводит в пример твит Алексея Навального, в котором политик назвал блокировку Трампа "неприемлемым актом цензуры".
Трикакиро отмечает, что "другие мировые диктаторы все еще могут распространять свою идеологию - будь то дезинформация о коронавирусе или клевета в отношении критиков режима".
Кроме того, по мнению комментатора taz, эта блокировка выглядит как "превентивная мера, корпоративный аварийный тормоз, цель которого предотвратить ту лавину, которая собирается скатиться на Силиконовую долину в ближайшие месяцы".
Демократическое большинство в Сенате и Палате представителей Конгресса США грозит усилением контроля над технологическими корпорациями. "Что может быть проще, чем забанить на своей платформе вышедшего из под контроля президента, который в любом случае через несколько дней покинет свой пост", пишет Трикарико.
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