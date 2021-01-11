 Блокировка Трампа в соцсетях. Что пишут немецкие СМИ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.01.2021

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Германия

Блокировка Трампа в соцсетях. Что пишут немецкие СМИ

Блокировка аккаунтов Дональда Трампа в Twitter и Facebook за подстрекательство к насилию привела к дискуссии о свободе слова и двойных стандартах. Что пишут об этом немецкие газеты?

Фото аккаунта Дональда Трампа в мобильном телефоне

После штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США за "подстрекательство к насилию", а Facebook заморозил учетную запись Трампа на платформе, по крайней мере, до конца президентского срока.

На протяжении своей политической карьеры Дональд Трамп активно использовал соцсети и даже заявлял, что именно они обеспечили ему кресло в Белом доме. Для таких компаний, как Twitter, в первую очередь, активность президента в соцсетях положительно сказалась на бизнесе.

В 2020 году, однако, компания ужесточила борьбу с дезинформацией, и посты президента стали регулярно появляться с пометкой, указывающей на несоответствие фактам. Два твита Трампа, которые привели к блокировке, по формулировкам мало чем отличались от его риторики последних недель. Блокировка аккаунтов президента Трампа вызвала дискуссию, в том числе и в немецких СМИ, о свободе слова, двойных стандартах и власти технологических корпораций.

FAZ: Заблокировать аккаунт Трампа - правильное решение

Одна из крупнейших немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Twitter принял правильное решение, заблокировав Дональда Трампа на платформе навсегда. Статья с таким заголовком вышла в газете в воскресенье, 10 января.

"Twitter и другие социальные сети на протяжении долгого времени справедливо критиковали за то, что они слишком мало делают для борьбы с подстрекательством. Поэтому сейчас, после недавних сцен из Вашингтона, сложно утверждать, что они зашли слишком далеко", пишет обозреватель FAZ Роланд Линднер (Roland Lindner).

Автору также представляются чрезмерными заявления о том, что блокировка Трампа может стать опасным прецедентом. "Трамп - уникальная фигура. И последние несколько дней показали, что его использование социальных сетей не только грубое, но и взрывоопасное. Давно пора было это сделать".

Süddeutsche Zeitung: У платформ больше власти, чем у правительств

Решение заблокировать Трампа одновременно правильное, просроченное и проблематичное, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Себастиан Гирке (Sebastian Gierke), автор статьи под названием "Изгнание Трампа должно стать лишь началом" пишет, что "Трамп нарушал условия пользования Twitter настолько часто, нагло и с такими драматическими последствиями, что его должны были выгнать оттуда уже много лет назад".

Стронники Дональда Трампа штурмуют Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года

Стронники Дональда Трампа штурмуют Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года

Обсудить автор предлагает не само решение, а процесс его принятия, который он считает "в корне неверным". Журналист пишет, что на примере блокировки аккаунта президента США становится очевидно, что "всего несколько человек контролируют самую важную в мире коммуникационную инфраструктуру. Несколько белых мужчин определяют, что можно, а что нельзя говорить в Сети. У этих платформ больше власти, чем у многих правительств".

Газета призывает к созданию независимых учреждений, которые будут решать, какой контент будет блокироваться, а какой оставаться в интернете.

Der Spiegel: Соцсети должны отказаться от особого подхода к политикам

Der Spiegel пишет, что постоянная блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях будет иметь положительный эффект только в том случае, если такие компании, как Twitter и Facebook, признают, что они предоставляют исключительные права политикам и впредь не будут это делать.

У соцсетей больше власти чем у правительств? Таким вопросом задается немецкая газета Süddeutsche Zeitung

У соцсетей больше власти чем у правительств? Таким вопросом задается немецкая газета Süddeutsche Zeitung

Причина меньшего контроля официальных аккаунтов политиков, пишет обозреватель Der Spiegel Патрик Бойт (Patrick Beuth), заключается в том, что их заявления значимы для общественности и помогают формировать политические мнения. Однако это привело к безнаказанному распространению потенциально вредоносных заявлений. 

"Момента символичнее, чем штурм Капитолия по призыву Дональда Трампа уже не будет, - считает обозреватель Der Spiegel. - Поэтому социальным сетям сейчас самое время объявить об окончании особого подхода. Тогда даже главам государств больше не будет позволено распространять информацию, нарушающую условия использования платформ".

TAZ: А как же другие диктаторы?

Комментатор берлинской газеты taz Таня Трикарико (Tanja Tricarico) в статье "Омраченное ликование" пишет, что решение о блокировке аккаунтов президента США в Twitter и Facebook - не героический поступок, а у связанного с ним ликования есть горькое послевкусие. Она приводит в пример твит Алексея Навального, в котором политик назвал блокировку Трампа "неприемлемым актом цензуры".

Трикакиро отмечает, что "другие мировые диктаторы все еще могут распространять свою идеологию - будь то дезинформация о коронавирусе или клевета в отношении критиков режима".

Кроме того, по мнению комментатора taz, эта блокировка выглядит как "превентивная мера, корпоративный аварийный тормоз, цель которого предотвратить ту лавину, которая собирается скатиться на Силиконовую долину в ближайшие месяцы".

Демократическое большинство в Сенате и Палате представителей Конгресса США грозит усилением контроля над технологическими корпорациями. "Что может быть проще, чем забанить на своей платформе вышедшего из под контроля президента, который в любом случае через несколько дней покинет свой пост", пишет Трикарико.

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    Автор: Павел Мыльников


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