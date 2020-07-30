 Twitter снабдил посты Трампа пометками о нарушении правил | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.09.2020

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Мир

Twitter снабдил посты Трампа пометками о нарушении правил

Представители соцсети Twitter сочли, что Трамп в нарушение правил призывает избирателей к повторному голосованию на участках после голосования по почте.

Президент США Дональд Трамп с мобильным телефоном

Президент США Дональд Трамп известен любовью к общению в соцсети Twitter

Социальная сеть Twitter снабдила сообщения президента США Дональда Трампа пометками о том, что они нарушают правила гражданской и выборной непредвзятости. Речь идет о размещенных им в четверг, 3 сентября, постах, в которых глава Белого дома призывает своих сторонников, проголосовавших по почте, прийти в день выборов на избирательные участки, чтобы удостовериться в том, что их голоса были учтены.

"Если ваше письмо с бюллетенем дошло, вы не сможете проголосовать и система голосования по почте сработала должным образом. Если его (бюллетень, отправленный по почте. - Ред.) не учли, голосуйте (это право каждого гражданина). Если ваш бюллетень, отправленный по почте, придет после того, как вы проголосовали на участке, чего не должно произойти, этот бюллетень не будут использовать или учитывать, поскольку ваш голос уже был учтен", - написал Трамп.

Дональд Трамп и голосование по почте

При этом Twitter не стал удалять пост Трампа, указав, что его сохранение может служить общественному интересу. В свою очередь соцсеть Facebook, где Трамп опубликовал аналогичное сообщение, снабдила его указанием на то, что "в США голосование по почте на протяжении долгого времени считалось заслуживающим доверия, и то же самое ожидается и в нынешнем году".

Вот уже на протяжении месяцев Трамп заявляет о том, что голосование по почте может быть использовано для фальсификации результатов президентских выборов. Тем не менее, как сообщила газета The Washington Post 14 августа, сам Дональд Трамп, а также его супруга Мелания подали заявку на голосование по почте на праймериз во Флориде.

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