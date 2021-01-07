Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий (фотогалерея)

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.