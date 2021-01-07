Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий (фотогалерея)

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Дебаты в Конгрессе США 6 января по результатам выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.
Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.
Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.
Демонстранты вступили в столкновения с полицией.
Стражи порядка применили слезоточивый газ.
По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли четыре человека.
Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.
Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.
Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.
Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".
Автор: Павел Мыльников
Дебаты в Конгрессе США по итогам выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.
Дебаты в Конгрессе США по итогам выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.
Конгрессмены возобновили дебаты по итогам выборов. В Вашингтоне действует комендантский час. Мировые лидеры осудили штурм Капитолия. DW собрала главное о беспорядках в столице США.
Госсекретарь США осудил штурм Капитолия. В Вашингтоне действует комендантский час. Одна участница протестов погибла. Обсуждение итогов выборов в Конгрессе продолжится через пару часов.
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