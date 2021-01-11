 Комментарий: IT-гиганты не могут присвоить себе право на свободу слова | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 12.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: IT-гиганты не могут присвоить себе право на свободу слова

Twitter и Facebook забанили Дональда Трампа. Но просто отключить кого-то от интернета - не метод. IT-компании должны выполнять свои обязательства перед обществом, считает Мануэла Каспер-Кларидж.

Экран телефона с аккаунтом Трампа в Twitter

У президента США Дональда Трампа больше нет рупора в социальных сетях. Его, гиганта Twitter, лишили медиа-поля. Twitter, Facebook и другие мировые IT-компании отчетливо продемонстрировали могущество. Заблокировав своего, пожалуй, самого известного пользователя, они ясно дали понять: решение, кто и как будет высказываться на их платформах, остается за ними.

88 миллионов фолловеров аккаунта @realDonaldTrump в Twitter и 35 миллионов абонентов Трампа на его странице в Facebook больше не могут найти его посты - зачастую опасные и расистские - на этих платформах. Президента заблокировали. Дональд Трамп пользовался своими аккаунтами как оружием против инакомыслящих. Высказывания, разжигающие ненависть, и фейковые сообщения стали его фирменным знаком. К каким последствиям это может привести, мы увидели при штурме Капитолия в Вашингтоне.

Простая блокировка аккаунтов - не выход

Наконец-то этому пришел конец, говорят многие. Я и сама вздохнула с облегчением. Но лишь ненадолго. Ведь тот, кто хочет свободы слова, должен также уметь стойко выносить свободу слова. Мне не дает покоя мысль о том, что небольшая группа руководителей корпораций может решить, кому закрыть доступ к самым влиятельным в мире коммуникационным платформам.

Мануэла Каспер-Клэридж

Мануэла Каспер-Клэридж

Речь не идет о высказываниях, разжигающих ненависть, или о распространении фейковых новостей. Их нужно помечать и удалять, и это обязанность администраторов социальных сетей. Обязанность, которую они неохотно стали выполнять в последние месяцы. В мае такие предупреждающие пользователей пометки впервые получили твиты президента США. После выборов некоторые из них даже были удалены. Все увидели, насколько бессмысленными и опасными были некоторые выражения Дональда Трампа. И это правильно.

Но просто забанить его повсюду было бы слишком просто. Тем самым администраторы социальных сетей снимают с себя ответственность. Ведь и без Дональда Трампа на их платформах можно найти миллионы и миллиарды разжигающих ненависть сообщений, фейковых новостей и отвратительную пропаганду. Twitter, Facebook и прочие должны выполнять свои обязательства перед обществом. Они должны удалять контент, ставить его в должный контекст там, где это необходимо, а также помечать фейковые сообщения.

Соцсети должны выполнять свои обязательства

Нельзя забывать о том, что эти социальные сети являются важным инструментом для выражения мнений - особенно в странах с ограниченной свободой прессы. Однако когда несколько руководителей компаний, которые доминируют на рынках и несут ответственность только перед своими акционерами, пользуются своей властью, чтобы принять решение об общественном дискурсе и свободе выражения мнений, это не имеет никакого отношения к плюрализму.

Пришло время серьезно отнестись к фактической власти, которая есть у Facebook, Twitter и поисковых систем, таких как Google. Нам нужно больше регулирования, меньше доминирования на рынке и больше ответственности со стороны администраторов социальных коммуникационных платформ. Германия уже сделала первые шаги в этом направлении. С 1 января 2018 года вступил в силу так называемый "Закон о мерах в отношении социальных сетей" (NetzDG). Согласно нему, соцсети должны принимать более жесткие меры против фейковых сообщений и высказываний, разжигающих ненависть. Принятие этого закона приветствовала Еврокомиссия.

С тех пор Facebook и остальные соцсети в Германии наняли сотни "модераторов контента", которые проверяют содержание постов и при необходимости удаляют их. Учитывая колоссальное число сообщений в соцсетях, это, конечно, только начало - но, тем не менее, оно положено. Просто отключить кого-то от Сети, как это произошло в случае с Дональдом Трампом, - это, со всей определенностью, отнюдь не сулящий успех метод. Вместо этого крупнейшие соцсети должны со всей ответственностью относиться к своим обязательствам.

Автор: Мануэла Каспер-Клэридж, главный редактор DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Дебаты в здании Конгресса по результатам президентских выборов в США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

  • Сторонники Трампа у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

  • Столкновения полицейских и протестующих у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

  • Полицейский у Капитолия в Вашингтоне распыляет слезоточивый газ

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Стражи порядка применили слезоточивый газ.

  • default

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


Смотреть видео 03:39

Блокировка Трампа - акт цензуры или оправданное решение?

Аудио- и видеофайлы по теме

Навальный вступился за Трампа, но речь не про импичмент. DW Новости  

Демократы против Трампа: импичмент могут перенести  

Также по теме

Symbolfoto | Twitter Account von Donald Trump

Блокировка Трампа в соцсетях. Что пишут немецкие СМИ 11.01.2021

Блокировка аккаунтов Дональда Трампа в Twitter и Facebook за подстрекательство к насилию привела к дискуссии о свободе слова и двойных стандартах. Что пишут об этом немецкие газеты?

US-Präsident Trump mit Smartphone

Меркель считает блокировку аккаунта Трампа в Twitter "проблематичной" 11.01.2021

Правительство ФРГ не считает правильным решением блокировку аккаунта Трампа в Twitter. В Берлине подчеркивают, что это должно происходить в рамках, установленных законодателем, а не по решению частных компаний.

US-Präsident Trump mit Smartphone

Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунт Трампа после беспорядков в Вашингтоне 07.01.2021

Сообщения президента США несут угрозу насилия, объяснила администрация Twitter временную блокировку аккаунта Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Спальные капсулы помогают бездомным не замерзнуть ночью (фото)  

Тихановская предложила изменить литовское наименование Беларуси  

Коронавирус мутирует. Насколько эффективна вакцина BioNTech/Pfizer  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW