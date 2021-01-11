Комментарий: IT-гиганты не могут присвоить себе право на свободу слова

У президента США Дональда Трампа больше нет рупора в социальных сетях. Его, гиганта Twitter, лишили медиа-поля. Twitter, Facebook и другие мировые IT-компании отчетливо продемонстрировали могущество. Заблокировав своего, пожалуй, самого известного пользователя, они ясно дали понять: решение, кто и как будет высказываться на их платформах, остается за ними.

88 миллионов фолловеров аккаунта @realDonaldTrump в Twitter и 35 миллионов абонентов Трампа на его странице в Facebook больше не могут найти его посты - зачастую опасные и расистские - на этих платформах. Президента заблокировали. Дональд Трамп пользовался своими аккаунтами как оружием против инакомыслящих. Высказывания, разжигающие ненависть, и фейковые сообщения стали его фирменным знаком. К каким последствиям это может привести, мы увидели при штурме Капитолия в Вашингтоне.

Простая блокировка аккаунтов - не выход

Наконец-то этому пришел конец, говорят многие. Я и сама вздохнула с облегчением. Но лишь ненадолго. Ведь тот, кто хочет свободы слова, должен также уметь стойко выносить свободу слова. Мне не дает покоя мысль о том, что небольшая группа руководителей корпораций может решить, кому закрыть доступ к самым влиятельным в мире коммуникационным платформам.

Мануэла Каспер-Клэридж

Речь не идет о высказываниях, разжигающих ненависть, или о распространении фейковых новостей. Их нужно помечать и удалять, и это обязанность администраторов социальных сетей. Обязанность, которую они неохотно стали выполнять в последние месяцы. В мае такие предупреждающие пользователей пометки впервые получили твиты президента США. После выборов некоторые из них даже были удалены. Все увидели, насколько бессмысленными и опасными были некоторые выражения Дональда Трампа. И это правильно.

Но просто забанить его повсюду было бы слишком просто. Тем самым администраторы социальных сетей снимают с себя ответственность. Ведь и без Дональда Трампа на их платформах можно найти миллионы и миллиарды разжигающих ненависть сообщений, фейковых новостей и отвратительную пропаганду. Twitter, Facebook и прочие должны выполнять свои обязательства перед обществом. Они должны удалять контент, ставить его в должный контекст там, где это необходимо, а также помечать фейковые сообщения.

Соцсети должны выполнять свои обязательства

Нельзя забывать о том, что эти социальные сети являются важным инструментом для выражения мнений - особенно в странах с ограниченной свободой прессы. Однако когда несколько руководителей компаний, которые доминируют на рынках и несут ответственность только перед своими акционерами, пользуются своей властью, чтобы принять решение об общественном дискурсе и свободе выражения мнений, это не имеет никакого отношения к плюрализму.

Пришло время серьезно отнестись к фактической власти, которая есть у Facebook, Twitter и поисковых систем, таких как Google. Нам нужно больше регулирования, меньше доминирования на рынке и больше ответственности со стороны администраторов социальных коммуникационных платформ. Германия уже сделала первые шаги в этом направлении. С 1 января 2018 года вступил в силу так называемый "Закон о мерах в отношении социальных сетей" (NetzDG). Согласно нему, соцсети должны принимать более жесткие меры против фейковых сообщений и высказываний, разжигающих ненависть. Принятие этого закона приветствовала Еврокомиссия.

С тех пор Facebook и остальные соцсети в Германии наняли сотни "модераторов контента", которые проверяют содержание постов и при необходимости удаляют их. Учитывая колоссальное число сообщений в соцсетях, это, конечно, только начало - но, тем не менее, оно положено. Просто отключить кого-то от Сети, как это произошло в случае с Дональдом Трампом, - это, со всей определенностью, отнюдь не сулящий успех метод. Вместо этого крупнейшие соцсети должны со всей ответственностью относиться к своим обязательствам.

Автор: Мануэла Каспер-Клэридж, главный редактор DW

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