 Опрос: немцы поддерживают блокировку Трампа в соцсетях | Новости из Германии о Германии | DW | 11.01.2021

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Германия

Опрос: немцы поддерживают блокировку Трампа в соцсетях

В то время как политики Европы и Германии подвергли критике отключение Дональда Трампа от Twitter, рядовые жители ФРГ поддерживают это решение сервиса микроблогов. Исключение составляют лишь сторонники правопопулистов.

Скриншот заблокированной страницы Дональда Трампа в Twitter и логотип компании

Значительное большинство жителей Германии считает правильным решение компании Twitter заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. В ходе репрезентативного опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine, 81 процент респондентов выразил поддержку этому шагу, сообщается на сайте издания в понедельник, 11 января. Лишь 15 процентов респондентов назвало его неправильным, 3,9 процента воздержались от определенного ответа.

Штрафная мера Twitter встретила одобрение среди сторонников почти всех партий, представленных в бундестаге. Подавляющее большинство избирателей "зеленых", Социал-демократической партии Германии, блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, а также "левых" одобряют блокировку - среди первых трех названных политических сил уровень поддержки превышает 90 процентов. Около 60 процентов сторонников Свободной демократической партии также разделяют это мнение.

Сторонники правопопулистов против блокировки Трампа

Однако избиратели правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" смотрят на этот прецедент совершенно по-другому: две третьих из них считают запрет публиковать Трампу посты в Twitter неправильным.

Между тем целый ряд европейских политиков раскритиковали отключение главы Белого дома от соцсетей. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон и министр экономики Франции Брюно Ле Мэр выразили недоумение тем, что частная компания самостоятельно приняла решение о блокировке президента.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает блокировку аккаунта Трампа в Twitter "проблематичной". По словам официального представителя правительства в Берлине Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), свобода выражения мнений может быть ограничена только в рамках, определенных законодателем, а не по решению руководства компании.

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по мнению администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, например для попытки насильственно сорвать инаугурацию нового президента Джо Байдена, а затем навсегда заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг "риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram была продлена "на неопределенный срок", как минимум, до окончания его президентских полномочий. Позже к блокировке аккаунтов Трампа присоединился ряд других соцсетей и сервисов.

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