201-й день войны России против Украины: главные события

На 201-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 12 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей в Харьковской области продолжается. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Боевые действия

На фоне успехов ВС Украины Россия, по всей видимости, приказала вывести войска со всей территории оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании со ссылкой на сведения британской разведки. По ее данным, в этом секторе остаются "отдельные очаги сопротивления" российских сил. На юге, в районе Херсона, Россия, по всей видимости, пытается перебросить резервы через Днепр к линии фронта, полагают британские аналитики. Быстрые украинские успехи имеют значительные последствия для общего оперативного плана России, значительная часть сил РФ в Украине, скорее всего, вынуждена отдавать приоритет экстренным оборонительным действиям, указывают в британской разведке. И без того ограниченное доверие российских войск к высшему военному руководству РФ, вероятно, еще более ослабеет, прогнозируют в британском Минобороны.

В американском Институте изучения войны (ISW) в свою очередь утверждают, что благодаря успешному контрнаступлению Украине "удалось переломить ход войны в свою пользу". Тем не менее боевые действия, вероятнее всего, продлятся до 2023 года, полагают аналитики.

В результате массированного обстрела энергетической инфраструктуры Украины 11 сентября без электроснабжения оставались сотни тысяч украинцев в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях, указал украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле пограничного пропускного пункта Логачевка. По словам губернатора, обстрел произошел со стороны Украины, погибла украинская гражданка, в больницу доставлены четверо пострадавших.

В Киеве и в Кремле не готовы к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. "На сегодня - нет. Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными. Что касается ультиматумов: мне не важно, кто выдвигает ультиматумы, - он или кто-либо другой. Это мой принцип: я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN. По словам украинского лидера, договор с Москвой может быть заключен лишь после полного вывода российских войск со всех оккупированных ими украинских территорий. "Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", - добавил президент Украины.

В Кремле также не видят предпосылок для переговоров Путина с Зеленским. "Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Берлин не будет предпринимать шагов по поставкам оружия Украине без согласований с партнерами

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отреагировал на новые требования в своей коалиции о поставках танков Украине. Оружие, которое Германия предоставила Киеву, вносит важный вклад в текущую ситуацию на фронте, заявил Шольц в Берлине. Тем не менее Берлин по-прежнему не будет предпринимать шагов по поставкам оружия Украине, не согласовывав их со своими союзниками, добавил Шольц. Он указал, что США, Франция и Великобритания также еще не поставляли танки Киеву.

Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) на фоне успешного контрнаступления украинской армии призвал увеличить объемы поставок немецких вооружений Киеву. "Нам нужно вынести на первый план потребности Украины (в вооружении. - Ред.). Именно сейчас, перед наступлением зимы, нам необходимо поддержать Украину, чтобы она еще в нынешнем году смогла освободить как можно больше своей территории", - заявил Нурипур в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Министр обороны ФРГ отклонила требования о поставках Киеву боевых танков

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в свою очередь вновь отклонила требования о поставках Киеву боевых танков. "Ни одна страна пока не поставляла боевые машины пехоты или боевые танки западного производства", - отметила она и указала на соответствующие договоренности с партнерами. В то же время Ламбрехт, выступая в Берлине с программной речью на тему национальной стратегии безопасности, подчеркнула: "Война в Украине показала всем, в том числе нам, привыкшим к миру немцам, что государствам нужны вооруженные силы в качестве инструмента на крайний случай, а именно тогда, когда враг решил использовать для своих целей вторжение, уничтожение, убийства и изгнание".

По словам Ламбрехт, в настоящее время агрессия происходит в непосредственной близости от Германии, а Украина не прекратила свое существование только потому, что смогла оказать военное сопротивление. "Мы должны извлечь из этого урок: нам самим необходимы сильные и боеспособные вооруженные силы, чтобы мы могли в случае необходимости защитить себя и наш альянс", - добавила глава оборонного ведомства ФРГ.

Глава МАГАТЭ призвал Киев и Москву к созданию зоны безопасности на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал власти РФ и Украины договориться о прекращении огня вокруг контролируемой российскими силами Запорожской АЭС (ЗАЭС) и о создании на ее территории зоны безопасности. Выступая в Вене, Гросси подтвердил, что его предложение не включает отвода российских вооружений и подразделений от ЗАЭС. Гросси добавил, что находится в контакте с властями как в Киеве, так и в Москве.

Из портов Одесской области вышли суда с украинским зерном

В рамках реализации инициативы по экспорту украинского зерна морским путем из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 9 судов, на борту которых находится 163,8 тыс. тонн агропродукции. Сухогрузы направляются в страны Азии и Европы, сообщило министерство инфраструктуры Украины. Кроме того, порты Одесской области должны принять 13 судов под загрузку украинским продовольствием, указали в министерстве. По данным украинского ведомства, с начала августа в рамках "зернового коридора" на 122 судах вывезены 2,78 млн тонн агропродукции.

Большинство жителей ФРГ готовы к жертвам для сохранения санкций в отношении РФ

Большинство жителей Германии через шесть с лишним месяцев после начала войны России в Украине по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на РФ. Поступиться чем-либо, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53 процента респондентов в ФРГ, следует из результатов опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine. При этом 42 процента опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, еще пять процентов не определились с ответом. Результаты исследования показали, что больше других на личные жертвы согласны сторонники партии "Союз-90"/"зеленые" и Социал-демократической партии Германии.

Объем импорта газа из РФ в ФРГ сократился, но его стоимость выросла

Санкции, введенные странами Запада в отношении России за ее военную агрессию против Украины, продолжают сказываться и на торговых отношениях между РФ и Германией. В июле текущего года ФРГ почти вдвое - на 45,8 процента в годовом исчислении - сократила импорт из России, но его стоимость выросла на 10,2 процента - до 2,9 млрд евро, что связано в первую очередь с резким ростом цен на энергоносители, сообщило Федеральное статистическое ведомство. Важнейшими направлениями импорта из России были нефть и природный газ (прирост на 1,6 процента - до 1,4 млрд евро). Особенно сильно увеличилась плата за газ, поскольку Москва постоянно сокращала объемы его поставок. Выросла плата и за поставки из РФ нефтепродуктов и продуктов коксования угля (+72,5 процента - до 0,5 млрд евро) и угля (+108,5 процента - до 0,3 млрд евро).

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