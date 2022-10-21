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Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Москва обостряет продовольственный кризис

22 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 октября.

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На 241-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 22 октября (время московское).

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Компания Maxar Technologies предоставила СМИ спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что возле города Горское Луганской области российские наемники возвели 2-километровую так называемую "линию Вагнера". Сооружение состоит из четырех рядов цементных противотанковых пирамид, за которыми расположен ров.

Владимир Зеленский: Москва обостряет продовольственный кризис

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Попытки Москвы обострить продовольственный кризис являются агрессией против каждого человека на земле, заявил в видеообращении по итогам 240-го дня войны президент Украины Владимир Зеленский. "Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, каким был в первой половине этого года", - сказал, в частности, Зеленский. По его словам, сегодня более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке украинской аграрной продукции. "Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей", - подчеркнул украинский президент.

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В ночь на 22 октября российские войска нанесли удар по Черкасской области. Об этом сообщил в Telegram председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. "Во время последней воздушной тревоги враг атаковал Черкасскую область. О последствиях позже. Работают службы", - говорится в сообщении.

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Россияне вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка во временно оккупированный Симферополь, сообщил председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram. "Это дети в возрасте до 5 лет. Захватчики называют похищение детей "эвакуацией", - написал он. Соответствующее обращение направлено в Херсонскую областную прокуратуру.

Baza: Российских мужчин, подлежащих мобилизации, не выпускают из Беларуси

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Граждан РФ, подлежащих мобилизации для участия в войне против Украины, перестали выпускать из Республики Беларусь. Информация об этом появилась в Тelegram-канале Baza. По данным канала, только в пятницу в аэропортах с рейсов сняли 11 мужчин.

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Россия заявила, что Секретариат ООН не имеет права проводить расследование по беспилотникам на Украине. Об этом говорится в письме, распространенном в пятницу Постоянным представительством РФ при Организации Объединенных Наций.

Ранее группа дипломатов из Великобритании, Франции и Германии направили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом расследовать поставки Ираном беспилотников в Россию. С аналогичным призывом к ООН обратились США.

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В городе Берислав с 19 октября прекращена деятельность всех "органов" оккупационной власти. Об этом вечером в пятницу сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Также в сводке указывается, что из города вместе с семьями и имуществом продолжают выезжать коллаборанты.

ВСУ уже освободили от российских захватчиков 88 населенных пунктов в Херсонской области и 551 - в Харьковской, сообщил ранее на брифинге замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В районе Антоновского моста раздаются взрывы

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Вблизи Антоновского моста под Херсоном слышны взрывы. Об этом пишут в местных пабликах. Авторы постов указывают, что мост или территорию возле моста обстреляли из ракетной артиллерии. Российское госинформагентство РИА "Новости" со ссылкой на "экстренные службы" сообщает, что удары по Антоновскому мосту нанесены украинскими войсками, но "атака отбита ПВО".

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Российские удары по гражданским объектам Украины поразили западные страны, заявил министр обороны Алексей Резников в эфире единого телемарафона. В связи с этим западные партнеры, по его словам, намерены как можно быстрее помочь украинской армии закрыть небо над страной.

Резников подчеркнул, что на Западе даже не обсуждается вопрос усталости от войны. "Наоборот, мы оперативно обсуждали решения, которые сейчас начинаем нарабатывать по защите украинского неба", - сказал министр.

Хроника событий 21 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 октября 00.00 - 13.59 >>>

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