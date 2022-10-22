Генштаб ВСУ: Силы РФ ушли из 2 сел в Херсонской области

На 241-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 22 октября (время московское).

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Украинские войска за сутки сбили два российских вертолета Ка-52 "Аллигатор", следует из вечернего отчета Воздушных сил ВСУ. Около 12.00 был сбит вертолет в Бериславском районе Херсонской области, около 16.00 еще один вертолет был также сбит "на южном направлении". О судьбе пилотов не сообщается.

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Иран осудил призыв Германии, Франции и Великобритании к ООН расследовать предполагаемое использование Россией иранских беспилотников в войне против Украины. Официальный представитель МИД страны Насер Канани заявил, что это требование является "ложным и безосновательным" и что оно "решительно отвергается и осуждается". По данным украинской стороны, Россия в последнее время массово применяет для нанесения ударов дроны-камикадзе иранского производства. Тегеран отрицает передачу беспилотников России.

FIS продлила отстранение спортсменов России и Беларуси от соревнований

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских команд и спортсменов от соревнований под своей эгидой. В FIS не уточнили, до какого времени действует эта мера. Соответствующее решение Совет FIS принял в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

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Елена Зеленская на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Супруга президента Украины Елена Зеленская представила на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне два проекта. Так, инициатива "Книги без границ" призвана обеспечить детей вынужденных переселенцев за границей книгами на украинском языке. "Мы хотим, чтобы, когда украинский ребенок просит маму почитать сказку на ночь, она открывала книгу на родном языке", - объяснила первая леди Украины. А проект "Украинская книжная полка" предполагает появление книг на украинском языке в библиотеках. Эта инициатива действует в 20 странах. "Кто-то хочет, чтобы украинской книги не существовало? Что ж, она будет не просто существовать. Она появится в лучших библиотеках по всему миру", - подчеркнула Зеленская.

Кроме того, первая леди Украины поблагодарила за оказанную беженцам поддержку в ФРГ. "Я убеждена, что Германия сделает все, чтобы наши беженцы чувствовали себя здесь в безопасности", - подчеркнула супруга украинского президента.

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Издание "Подъем" утверждает, что в московских школах начались проверки состояния бомбоубежищ. Об этом "Подъему" сообщили источники в неназванных компаниях, занимающихся коммунальным обслуживанием школ. В каких учебных заведениях идет проверка, издание также не пишет. "Отдельного распоряжения нам, естественно, никто не показывал, но устно говорили, что прошло указание привести в рабочее состояние бомбоубежища. На данный момент в четырех школах в центре Москвы (Пресня и Кутузовский, и район "Добрынинской"/ "Октябрьской") готовим канализационные стоки, настраиваем электричество", - цитирует "Подъем" собеседника в компании.

В министерстве просвещения России отметили, что не давали специальных указаний по проверке бомбоубежищ в московских школах, а информацию о таких поручениях назвали "фейком". Об этом заявила первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе началась установка защитных сооружений. Их фото он опубликовал в своем Telegram-канале. Где именно и против чего планируется установка сооружений, глава региона не уточнил.

Приграничные территории Белгородской области в октябре регулярно подвергаются обстрелам с, как утверждают российские власти, территории Украины. В области действует "желтый" уровень террористической опасности. Официальный Киев не подтверждает и не опровергает свою причастность к обстрелам.

Генштаб ВСУ: Силы РФ ушли из 2 сел в Херсонской области

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Российские войска покинули села Чаривное и Чкалово в Херсонской области, передает Генштаб ВСУ в вечерней сводке. В то же время из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал, отмечают украинские военные. Российская сторона не комментировала эту информацию.

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Несколько десятков человек собрались в Риге на акцию против введения в Латвии обязательной военной службы. Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Anti Militarism" и "Человеческие ресурсы нужны в другом месте". Инициаторами акции, судя по объявлению в Facebook, стала организация Rico, называющая себя "неформальной группой активных граждан". Необходимость обязательной службы министр обороны Латвии Артис Пабрикс ранее объяснял угрозой со стороны России в свете вторжения в Украину.

Журналисты узнали имена 7822 погибших в Украине военных РФ

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На 21 октября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 7822 российских военнослужащих, подсчитали издания "Медиазона" и BBC совместно с командой волонтеров. Как минимум 41 погибший - это мужчины, которых мобилизовали за последний месяц. Отмечается, что часть этих потерь небоевые: люди умирали в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях. 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что на войне погибли 5937 российских военных.

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В южных областях Украины фиксируются перебои с подключением к интернету, сообщает в Twitter британский портал Netblocks, осуществляющий мониторинг работы глобальной сети. Отмечается, что перебои обусловлены российскими ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры утром 22 октября.

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Еще четыре судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов в рамках реализации "зерновой сделки", сообщило министерство обороны Турции в Twitter.

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В Киевской области продлили срок действия комендантского часа до 30 октября, сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram . "Комендантский час в Киевской области будет действовать ежедневно с 23.00 до 5.00", - говорится в сообщении. ОВА напоминает, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Исключение сделано для лиц, задействованных в работе критической инфраструктуры.

Зеленский: С ночи по Украине выпустили 36 ракет

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C ночи российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито", - написал он в своем Telegram-канале, поблагодарив службы ПВО, а также энергетиков и специалистов, которые работают на местах прилетов и восстанавливают инфраструктуру. Президент опубликовал фото последствий российского удара на одном из энергетических объектов. "На фото лишь один из примеров того, как враг пытается нас сломать. Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", - подчеркнул Зеленский.

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Около 1,45 миллиона украинцев остались без электричества в результате утренних ударов российской армии по энергетической инфраструктуре, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "По состоянию на сегодняшний день в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской - 188 400, в Волынской области - 102 000, в Черкасской - 242 000, в Ровненской - 174 790, в Кировоградской - 61 913, в Одесской - 10 500", - написал Тимошенко в Telegram-канале .

Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть город

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Оккупационные власти Херсонской области призвали жителей областного центра незамедлительно покинуть город. "Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!" - сообщается в Telegram-канале "администрации" захваченного Россией украинского региона. Жителям предлагается катерами добраться от речного порта до города Алешки на противоположном берегу Днепра.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны. "Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на критическую гражданскую инфраструктуру. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. Противовоздушная оборона спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления при принятии решения о системах ПВО для Украины", - написал Кулеба в Twitter.

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В городе Шебекино в Белгородской области после обстрела погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков со ссылкой на данные МЧС. "В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов", - добавил Гладков. Ранее губернатор области сообщил, что в результате обстрела пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. При обстреле также пострадали гражданские объекты.

Премьер Украины попросил у Германии новые боеприпасы

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Денис Шмыгаль (фото из архива) Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Германию срочно предоставить новые боеприпасы к системам противовоздушной обороны IRIS-T SLM для отражения российских авиаударов. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое будет полностью опубликовано 23 октября, Шмыгаль заявил, что "счет идет буквально на дни". По словам украинского премьера, Россия хочет ввергнуть Украину в гуманитарную катастрофу обстрелами гражданской инфраструктуры. Если в стране предстоящей зимой не будет обеспечено должное энергоснабжение, отопление и водоснабжение, то Европе грозит "миграционное цунами", предупредил он.

Хроника событий 22 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 октября 14.00 - 23.59 >>>

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