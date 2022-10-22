В Риге прошла малочисленная акция против обязательной службы

На акцию против введения обязательной военной службы в Латвии пришли несколько десятков человек. В конце сентября Сейм в первом чтении поддержал законопроект "О службе государственной обороны".

Несколько десятков человек собрались в Риге на акцию против введения в Латвии обязательной военной службы, передает корреспондент DW в субботу, 22 октября.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Anti Militarism" и "Человеческие ресурсы нужны в другом месте". Участники собрались у памятника Свободы и устроили шествие по центру города. К концу шествия осталось около 30 участников.

Инициаторами акции, судя по объявлению в Facebook, стала организация Rico, называющая себя "неформальной группой активных граждан". У группы 29 подписчиков, на акцию планировали прийти 32 человека.

Петиция против обязательного призыва

В начале октября на латвийском портале для сбора подписей manabalss появилась петиция с требованием не вводить обязательную службу в армии для мужчин от 18 до 27 лет. Автор инициативы утверждает, что необходимое число военнослужащих можно набрать и с помощью добровольцев, из-за чего нет необходимости вводить обязательный призыв.

Петиция набрала 11,4 тысячи подписей. Как утверждается в описании площадки manabalss, все петиции, которые набирают более 10 тысяч голосов, передаются в парламент страны. Автором обращения указан программист Сергей Погорелов. Судя по его страницам в соцсетях, он состоит в партии "Развитие/За!", которая на прошедших в начале октября выборах в Сейм не преодолела пятипроцентный барьер.

Проект закона о службе государственной обороны Латвии

Сейм Латвии 29 сентября в первом чтении поддержал законопроект "О службе государственной обороны (СГО)", подразумевающий создание одноименной службы. Законопроект предлагает сделать СГО обязательной для тех граждан, которые родились после 1 января 2004 года. Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут начать службу добровольно, писал портал Delfi .

Необходимость обязательной службы министр обороны страны Артис Пабрикс во время выступления в парламенте объяснил угрозой со стороны России. "Сапог российских оккупантов топчет украинскую землю, российские солдаты убивают, насилуют, воруют и унижают. Война в Европе не на экранах, она рядом с нами в Украине, а против нас ведется экономическая война", - заявил министр.

СГО планировалось создать к 1 января 2023 года, при этом первый призыв авторы законопроекта рассчитывали укомплектовать исключительно из добровольцев, а со второй половины 2023 года - начать призывать людей в обязательном порядке, сообщал Delfi со ссылкой на документ.

Рассматривать законопроект будет новый состав Сейма

При этом в законопроект перед вторым чтением было внесено больше ста поправок, из-за чего документ не успели отправить на второе чтение. Рассматривать проект закона будет уже новый состав парламента, сформированный по итогам октябрьских выборов.

Латвия в 2007 году отказалась от концепции срочной службы, перейдя на полностью профессиональную армию.

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