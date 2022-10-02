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Премьер-министр Латвии Кариньш доволен победой своей партии
Премьер-министр Латвии Кариньш доволен победой своей партииФото: Gints Ivuskans/AFP/Getty Images
ПолитикаЛатвия

На выборах в Латвии победила правящее "Новое единство"

Сергей Ромашенко
31 мин. назад

Популярная у русскоязычных латвийцев партия "Согласие" не преодолела пятипроцентный барьер. Выборы в Латвии были омрачены войной в Украине и энергетическим кризисом.

https://www.dw.com/ru/na-vyborah-v-latvii-pobedu-oderzala-pravasaa-partia-novoe-edinstvo/a-63310914

На парламентских выборах в Латвии победу одержала правящая либерально-консервативная партия премьер-министра Кришьяниса Кариньша "Новое единство". Кандидаты от этой партии получили 18,9 процента голосов, объявила избирательная комиссия в Риге утром в воскресенье, 2 октября, по результатам подсчета бюллетеней почти в 95 процентах избирательных участков.

Представители "Нового единства" так же, как и германского "Христианско-демократического союза (ХДС), входят во фракцию Европейской народной партии в Европарламенте. Выборы в Латвии были омрачены войной России против Украины и обеспокоенностью латвийцев ростом цен на энергию.

Второе место занял оппозиционный блок "Союз зеленых и крестьян" (12,8 процента голосов), а третье - новый блок "Объединенный список". Из союзников Кариньша в парламент прошло лишь консервативное "Национальное объединение" (9,3 процента). "Консервативные" сильно недобрали до проходного минимума, а либеральная партия "Для развития/За!" едва преодолела пятипроцентный барьер.

Пророссийские силы все еще надеются пройти в парламент

Популярной среди русскоязычных латвийцев партии "Согласие" не хватило до проходного пятипроцентного минимума 0,2 процента голосов. Ее приверженцы по-прежнему надеются на то, что по результатам подсчета оставшихся бюллетеней им все же удастся протий в парламент.

В целом в латвийский сейм проходят восемь партий.

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