Парламентские выборы в Латвии: на чьей стороне избиратели?

1 октября в Латвии пройдут выборы в Сейм. Как война России против Украины повлияла на настроения избирателей и у каких партий больше шансов на победу по итогам голосования?

В субботу, 1 октября, в Латвии пройдут выборы в Сейм - однопалатный парламент страны. Война России с Украиной играет решающую роль во внутренней политике Латвии и уже отразилась на рейтингах партий. Партия, за которую ранее голосовало большинство русских, живущих в Латвии, лишилась поддержки части избирателей, а жесткая антироссийская риторика набрала популярность. О политических предпочтениях русскоязычных в Латвии и влиянии войны на поведение избирателей - в материале DW.

Самая конкурентная кампания

Очередная избирательная кампания в Сейм Латвии уже установила рекорд - на каждое из ста мест в парламенте претендуют восемнадцать кандидатов. Это самый высокий показатель с момента восстановления Латвией независимости в 1991 году. На фоне войны России против Украины тема разделения общества на латышей и русских, которых в Латвии около 25%, вновь стала одной из ключевых в этой избирательной кампании.

За партию "Согласие" сейчас готовы проголосовать 7-8% от решивших идти на выборы Фото: Reuters/I. Kalnins

Самая популярная у русскоязычных латвийцев партия "Согласие" в ходе двух предыдущих избирательных кампаний набирала наибольшее число голосов - около 20%. В их программе - борьба с националистическими настроениями и неравенством, а также бесплатные курсы латышского для русскоязычных жителей. С Россией "Согласие" обещало построить "хорошие, основанные на взаимном доверии отношения".

Местные эксперты и журналисты часто называют "Согласие" партией, "обнесенной красными линиями". Несмотря на победы на выборах, она давно не была правящей - другие проходившие в парламент партии создавали коалиции без ее участия. У "Согласия" до 2015 года действовал договор о сотрудничестве с российской прокремлевской партией "Единая Россия", что только способствовало ее пророссийскому имиджу.

Пророссийская партия теряет поддержку

После начала войны в Украине в "Согласии" осудили действия России. Один из самых медийных людей в партии, депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков назвал эту войну "преступной" и "братоубийственной". Председатель "Согласия" Янис Урбанович пообещал поддерживать территориальную целостность Украины вместе с правительством Латвии.

Нил Ушаков (фото из архива) Фото: Ilmars Znotins/AFP/Getty Images

Именно эта позиция могла сыграть против популярности партии, за которую голосовали сочувствующие России избиратели, считает политолог и профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. По разным опросам, за "Согласие" сейчас готовы проголосовать 7-8% от решивших идти на выборы. Это на 12 процентных пунктов хуже результата на выборах 2018 года.

"Они заплатили за свою позицию по отношению к агрессии России в Украине, - объясняет Розенвалдс. - Сразу отпала какая-то часть тех, я бы сказал, мягких путинистов, которая их поддерживала". Кроме того, политолог объясняет падение рейтинга партии тем, что в последние годы она не создает впечатление "динамичной силы, которая знает, чего хочет".

У власти будет коалиция либералов и правых консерваторов

Противоположным результатом может гордиться объединение партий "Новое единство", которое представляет нынешний премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Последние соцопросы прочат этому правоцентристскому альянса победу с результатом более 21% (на 6,7 процентных пунктов больше, чем 4 года назад). У "Нового единства" исторически самые крепкие связи в Брюсселе и Вашингтоне - в альянс входят участники переговоров о вступлении Латвии в Европейский Союз и НАТО.

На избирательном участке в Риге (фото из архива) Фото: Getty Images/AFP/I. Znotins

В Риге список "Нового единства" возглавляет Эдгар Ринкевич - глава МИД Латвии и первый в стране политик, сделавший каминг-аут. "Время отказаться от устаревшего, исчерпавшего себя, не вызывающего доверия у латышей и русскоязычных понятия "общественная интеграция", - приводит DELFI перевод программного поста Ринкевича в Facebook. - Вместо него нужно укреплять и содействовать концепции политической нации, которая опирается на европейские ценности, понимание, что государственность, независимость и безопасность Латвии - наша основа, общая ответственность и обязанность".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш уже объявил, что по результатам выборов ему будет проще всего создать коалицию с нынешними партнерами. В коалицию сейчас входят как либералы "Для развития/За!", так и правые из "Национального объединения" и "Консервативных". Именно последние две партии были авторами таких нашумевших инициатив, как снос советского памятника воинам-освободителям и введение жестких ограничений на выдачу ВНЖ в Латвии россиянам.

Отношениям с ЕС и НАТО ничего не угрожает

Пока неизвестно, за кого проголосуют русскоязычные латвийцы, разочаровавшиеся в "Согласии". Они могут уйти как к более радикальному "Русскому союзу Латвии" или популистской "Стабильности", так и к леволиберальным "Прогрессивным", которые симпатичны молодым "европейским русским", поясняет Юрис Розенвалдс.

Более или менее точно можно сказать, что в Латвии не повторится успех евроскептиков, которого они добились недавно в Италии. "Несомненно, есть споры, например, о наших крестьянах и тех субсидиях, которые они получают и которые явно несправедливы по отношению к странам Балтии, - отмечает политолог. - Но Европейский Союз для жителей Латвии - это, вместе с НАТО, гарант безопасности. В Латвии не стоит вопрос, чтобы двинуться в сторону от Европейского Союза".

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