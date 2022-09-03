Почему в Латвии сносят памятники и меняют названия улиц

В Латвии активно избавляются от советского наследия. В Риге 26 августа по распоряжению местных властей рабочие снесли основную часть памятника освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков - 79-метровую стелу. Кроме того в городе после переименования Московского парка теперь думают о других названиях для улиц Пушкина, Тургенева и Эйзенштейна.
DW выяснила, как относятся к изменениям местные жители и чем объясняют начавшийся процесс эксперты.
Советский памятник как глумление над Латвией
"До сих пор не верится, что памятник снесли, - делится эмоциями 27-летний житель Риги Роберт. - О сносе говорили уже давно, но казалось, что памятник здесь навечно. Теперь его нет, и, наверное, это к лучшему". Молодой человек рос в латышско-русской семье, но о памятнике в районе Агенскалнс отзывается, скорее, как о символе оккупации Латвии Советским Союзом.
Памятник, который включал в себя скульптуры красноармейцев, Матери-Родины и 79-метровую стелу, появился в столице Латвии в 1985 году. К тому моменту страна уже больше сорока лет была частью СССР - время с 1944-го по 1991 год теперь официально считается здесь оккупацией. Рижанин Роберт называет решение советских властей установить памятник именно в Парке победы глумлением над историей Латвии, ведь парк был назван так в 1920-е годы в честь важного для независимости страны сражения.
Дискуссия о сносе советских памятников в Латвии действительно идет давно - с возвращения независимости в 1991 году. Памятник в парке неоднократно пытались взорвать радикальные националисты, а простые граждане подписывали петиции за снос. Главным сдерживающим фактором для властей все это время был договор между Латвией и Россией об обязательстве ухаживать за памятниками друг друга на своих территориях.
Латвия дистанцируется от действий России
Однако в связи с полномасштабным вторжением России в Украину сейм Латвии 12 мая в одностороннем порядке приостановил действие этого соглашения. "Образ и символика Советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией России и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине, - объяснил глава комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс. - Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения как памятники советской оккупации".
В результате памятник снесли даже раньше, чем рассчитывал мэр города Мартиньш Стакис. В мае он сомневался, что это удастся сделать до выборов в сейм, которые пройдут 1 октября. В итоге снос начался 23 августа, а к 26-му рабочие снесли все его элементы. Сейчас в Парке победы продолжается расчистка территории.
"В сносе действительно есть что-то насильственное, что-то иконоборческое, - комментирует завкафедрой истории Восточной Европы Боннского университета Мартин Ауст. - Но в феврале Путин развязал войну и стал оправдывать ее историей. Если учесть, что из-за этого переживает народ Украины, то становится понятно, почему государства, которые также находились под советской оккупацией, коренным образом пересматривают свою политику в отношении памятников и сносят их. Это акт символического дистанцирования".
Пушкин и Тургенев не имеют отношения к Латвии
В мае этого года в Латвии не только разрешили сносить памятники на всей территории страны, но и переименовали парк в Московском форштадте (Maskavas forštate, микрорайон Риги). Так Московский парк по решению Рижской думы стал Латгальским - это его историческое название. Это может быть только началом волны переименований в этом микрорайоне, где исторически селились русские.
В июне Центр государственного языка Латвии отправил в Рижскую думу заключение о целесообразности переименования улиц Ломоносова, Пушкина, Тургенева, Лермонтова и Сахарова. Их места могут занять имена прославленных латышей. Как сообщил DW директор Центра Марис Балтиньш, самые одиозные названия улиц вроде улиц Свердлова, Ленина и Кирова исчезли еще в 1991-м, поэтому сейчас дискуссия идет о менее однозначных случаях. Любой кризис, по его словам, порождает такие вопросы.
"Центр решил, что переименование допустимо, потому что никто из них - ни Пушкин, ни Тургенев - никогда не были в Риге и не останавливались здесь даже на короткое время, - объяснил Балтиньш. - Несколько лет в Риге жил выдающийся поэт Иван Крылов, но у нас нет улицы его имени".
Переименование улиц - состоится или нет?
Среди опрошенных DW жителей Московского форштадта инициатива о переименовании улиц вызвала почти единогласное непонимание и неприятие. Сотрудник одного из европейских посольств в Риге и противник войны в Украине Михаил живет на улице Ломоносова - бывшей Саратовской. По его мнению, переименование улиц и снос памятников разделяет общество. Он сам родился в Даугавпилсе в семье без латышских корней, но и он, и его дети профессионально владеют латышским языком.
"Мы избавляемся от исторического и культурного пласта. Мы пытаемся переписать историю, - критикует он действия властей. - Это не идет на пользу интеграции общества и вызывает обиду и непонимание того, что делает правительство". Михаил видит тревожный знак в развитии "культуры, направленной на уничтожение всего русского".
Впрочем, пока что даже Марис Балтиньш из Центра госязыка не уверен, что переименование улиц состоится. Он признает, что это была частная инициатива, реализация которой потребует больших затрат от жителей этих улиц - например, на смену документов. Зато снос советских монументов на памятнике освободителям Советской Латвии в ближайшее время не остановится - до 15 ноября должны быть ликвидированы 69 памятников.
Путин разбазаривает советское наследие
На этой неделе общественный опрос о целесообразности сноса советского памятника "Алеша" появился на сайте думы города Резекне - города, где руководящие посты занимают представители партии "Согласие", у которой до 2015 года был заключен договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Ко 2 сентября за снос проголосовали 52,9% участников опроса.
Винить в переоценке прошлого населением Латвии можно только Владимира Путина, считает немецкий историк Мартин Ауст. По его словам, победа СССР над нацистской Германией стала для россиян ключевым позитивным пунктом в их самоидентификации на фоне неоднозначного советского наследия - насилия во время Революции, гражданской войны и сталинизма.
"Используя историю для оправдания своей войны против Украины, Путин втаптывает эту память в грязь, - говорит Ауст. - Это разбазаривание советского наследия, и надо отдавать себе отчет, что теперь все будет не так, как раньше".