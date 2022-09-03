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Улица Пушкина в РигеФото: DW
ОбществоЛатвия

Почему в Латвии сносят памятники и меняют названия улиц

Сергей Сатановский
53 мин. назад

В Риге снесли советский памятник воинам-освободителям и готовятся к переименованию улицы Пушкина. На очереди снос еще почти 70 монументов. С чем это связано?

https://www.dw.com/ru/putin-vtaptyvaet-pamat-v-graz-pocemu-v-latvii-snosat-pamatniki-i-menaut-nazvania-ulic/a-63004447

В Латвии активно избавляются от советского наследия. В Риге 26 августа по распоряжению местных властей рабочие снесли основную часть памятника освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков - 79-метровую стелу. Кроме того в городе после переименования Московского парка теперь думают о других названиях для улиц Пушкина, Тургенева и Эйзенштейна.

DW выяснила, как относятся к изменениям местные жители и чем объясняют начавшийся процесс эксперты.

Советский памятник как глумление над Латвией

"До сих пор не верится, что памятник снесли, - делится эмоциями 27-летний житель Риги Роберт. - О сносе говорили уже давно, но казалось, что памятник здесь навечно. Теперь его нет, и, наверное, это к лучшему". Молодой человек рос в латышско-русской семье, но о памятнике в районе Агенскалнс отзывается, скорее, как о символе оккупации Латвии Советским Союзом.

Памятник, который включал в себя скульптуры красноармейцев, Матери-Родины и 79-метровую стелу, появился в столице Латвии в 1985 году. К тому моменту страна уже больше сорока лет была частью СССР - время с 1944-го по 1991 год теперь официально считается здесь оккупацией. Рижанин Роберт называет решение советских властей установить памятник именно в Парке победы глумлением над историей Латвии, ведь парк был назван так в 1920-е годы в честь важного для независимости страны сражения.

Дискуссия о сносе советских памятников в Латвии действительно идет давно - с возвращения независимости в 1991 году. Памятник в парке неоднократно пытались взорвать радикальные националисты, а простые граждане подписывали петиции за снос. Главным сдерживающим фактором для властей все это время был договор между Латвией и Россией об обязательстве ухаживать за памятниками друг друга на своих территориях.

Латвия дистанцируется от действий России

Однако в связи с полномасштабным вторжением России в Украину сейм Латвии 12 мая в одностороннем порядке приостановил действие этого соглашения. "Образ и символика Советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией России и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине, - объяснил глава комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс. - Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения как памятники советской оккупации".

В результате памятник снесли даже раньше, чем рассчитывал мэр города Мартиньш Стакис. В мае он сомневался, что это удастся сделать до выборов в сейм, которые пройдут 1 октября. В итоге снос начался 23 августа, а к 26-му рабочие снесли все его элементы. Сейчас в Парке победы продолжается расчистка территории.

"В сносе действительно есть что-то насильственное, что-то иконоборческое, - комментирует завкафедрой истории Восточной Европы Боннского университета Мартин Ауст. - Но в феврале Путин развязал войну и стал оправдывать ее историей. Если учесть, что из-за этого переживает народ Украины, то становится понятно, почему государства, которые также находились под советской оккупацией, коренным образом пересматривают свою политику в отношении памятников и сносят их. Это акт символического дистанцирования".

Улица Тургенева в Риге
Улица Тургенева в РигеФото: DW

Пушкин и Тургенев не имеют отношения к Латвии

В мае этого года в Латвии не только разрешили сносить памятники на всей территории страны, но и переименовали парк в Московском форштадте (Maskavas forštate, микрорайон Риги). Так Московский парк по решению Рижской думы стал Латгальским - это его историческое название. Это может быть только началом волны переименований в этом микрорайоне, где исторически селились русские.

В июне Центр государственного языка Латвии отправил в Рижскую думу заключение о целесообразности переименования улиц Ломоносова, Пушкина, Тургенева, Лермонтова и Сахарова. Их места могут занять имена прославленных латышей. Как сообщил DW директор Центра Марис Балтиньш, самые одиозные названия улиц вроде улиц Свердлова, Ленина и Кирова исчезли еще в 1991-м, поэтому сейчас дискуссия идет о менее однозначных случаях. Любой кризис, по его словам, порождает такие вопросы.

"Центр решил, что переименование допустимо, потому что никто из них - ни Пушкин, ни Тургенев - никогда не были в Риге и не останавливались здесь даже на короткое время, - объяснил Балтиньш. - Несколько лет в Риге жил выдающийся поэт Иван Крылов, но у нас нет улицы его имени".

Переименование улиц - состоится или нет?

Среди опрошенных DW жителей Московского форштадта инициатива о переименовании улиц вызвала почти единогласное непонимание и неприятие. Сотрудник одного из европейских посольств в Риге и противник войны в Украине Михаил живет на улице Ломоносова - бывшей Саратовской. По его мнению, переименование улиц и снос памятников разделяет общество. Он сам родился в Даугавпилсе в семье без латышских корней, но и он, и его дети профессионально владеют латышским языком.

"Мы избавляемся от исторического и культурного пласта. Мы пытаемся переписать историю, - критикует он действия властей. - Это не идет на пользу интеграции общества и вызывает обиду и непонимание того, что делает правительство". Михаил видит тревожный знак в развитии "культуры, направленной на уничтожение всего русского".

Директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш
Марис БалтиньшФото: DW

Впрочем, пока что даже Марис Балтиньш из Центра госязыка не уверен, что переименование улиц состоится. Он признает, что это была частная инициатива, реализация которой потребует больших затрат от жителей этих улиц - например, на смену документов. Зато снос советских монументов на памятнике освободителям Советской Латвии в ближайшее время не остановится - до 15 ноября должны быть ликвидированы 69 памятников.

Путин разбазаривает советское наследие

На этой неделе общественный опрос о целесообразности сноса советского памятника "Алеша" появился на сайте думы города Резекне - города, где руководящие посты занимают представители партии "Согласие", у которой до 2015 года был заключен договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Ко 2 сентября за снос проголосовали 52,9% участников опроса.

Винить в переоценке прошлого населением Латвии можно только Владимира Путина, считает немецкий историк Мартин Ауст. По его словам, победа СССР над нацистской Германией стала для россиян ключевым позитивным пунктом в их самоидентификации на фоне неоднозначного советского наследия - насилия во время Революции, гражданской войны и сталинизма.

"Используя историю для оправдания своей войны против Украины, Путин втаптывает эту память в грязь, - говорит Ауст. - Это разбазаривание советского наследия, и надо отдавать себе отчет, что теперь все будет не так, как раньше".

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