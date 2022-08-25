В Латвии завершен демонтаж памятника советским воинам

В парке Победы в Риге снесен последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск со звездами. Российское меньшинство, составляющее треть населения Латвии, протестовало против сноса памятника.

В столице Латвии Риге вопреки протестам многочисленной русскоязычной общины в четверг, 25 августа, завершен демонтаж крупнейшего монумента советской эпохи в странах Балтии - памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы.

Под аплодисменты и одобрительные возгласы собравшихся на землю рухнул 79-метровый обелиск со звездами - последний элемент мемориального комплекса. Демонтаж памятника продолжался три дня. 23 августа были убраны статуи трех воинов, а 24 августа была демонтирована женская фигура. Мемориальный комплекс в парке Победы в Риге в последнее время превратился в место сбора проживающих в Латвии сторонников Кремля.

Начало работ по демонтажу советского монумента в Риге, 23 августа 2022 г. Фото: Sergey Melkonov/SNA/IMAGO

Этот памятник был установлен в 1985 году к 40-й годовщине со дня победы СССР над нацистской Германией. Для многих жителей Латвии этот комплекс, однако, являлся напоминанием о почти 50-летней советской оккупации, завершившейся лишь в 1991 году. Российское меньшинство, составляющее около трети населения Латвии, на протяжении многих дней протестовало против сноса памятника. Решительный протест выразило и правительство России.

Президент: "Нам не нужен такой памятник"

Президент Латвии Эгилс Левитс приветствовал демонтаж мемориального комплекса. "Этот памятник был постоянным напоминанием о нашей оккупации и связанных с ней судьбах многих людей - депортациях, репрессиях и так далее. Нам не нужен такой памятник", - сказал он.

Мэр Риги Мартин Стакис также приветствовал демонтаж памятника, транслировавшийся в прямом телеэфире. Он назвал это событие "историческим моментом для Риги и всей Латвии". В Латвии на фоне российского вооруженного вторжения в Украину принято решение демонстрировать к 15 ноября все объекты, прославляющие тоталитарный режим.

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