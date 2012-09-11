Рижане требуют снести памятник советским войскам

Около 5000 человек вышли в Риге в пятницу, 20 мая, на акцию за снос так называемого "Памятника освободителям Советской Латвии". Участники демонстрации - крупнейшей за последние несколько лет - прошли от столичной Площади Свободы в Парк Победы. За неделю до этого власти Латвии приостановили обязательство охранять советские военные памятники и не исключено, что монумент "освободителям" могут снести уже нынешним летом.

Участник "Евровидения" в числе организаторов

О ценности советских памятников в Латвии спорят со времен получения независимости от СССР в 1990 году. До последнего времени сторонникам радикальной меры - сноса - власти отвечали отказом. Это было невозможно из-за соглашения между Латвией и Россией, обязывающего стороны ухаживать за военными мемориалами и захоронениями друг друга в своих странах.

Власти Риги получили заявку на шествие за снос советских памятников 11 мая - всего за сутки до того, как Латвия приостановила действие соглашения о сохранности памятников. Одним из организаторов митинга был 28-летний певец и телеведущий Ралфс Эйсландс. В 2013 году он отправился от Латвии на "Евровидение", но в финал не прошел.

Митинг-концерт в конце маршрута

Шествие к Парку Победы началось с Площади Свободы в центре Риги. Рижане пришли туда не только с флагами Латвии и Украины. Участники шествия держали в руках плакаты со словами "Stand with Ukraine" и "Stop Rashism". Как пишет издание Delfi, среди участников митинга были министр юстиции Янис Борданс и экс-министр экономики Янис Витенбергс.

Перед началом движения пришедшие исполнили гимн своей страны. Путь к Парку Победы занял у участников около часа. Городские власти не стали полностью перекрывать движение по маршруту, хотя шествие шло по проезжей части. В конце маршрута шествия ожидал митинг-концерт. Кроме организатора, Ралфса Эйсландса, там выступили и другие знаменитые в Латвии исполнители и группы - Dzelzs vilks, Pērkons и Родриго Фоминс. Почти все их песни публика знала наизусть.

"Почему мы должны сохранять этот памятник?"

"Я считаю, что этот памятник надо снести, - объясняет свое участие в шествии молодой человек по имени Янис. - Это не памятник для латышей. Это памятник для оккупантов. Это символ нашей депортации в Сибирь и оккупации. Ничего хорошего он нам не дает". По его словам, латышам стоит перестать бояться разделения общества, которое может вызвать снос памятника.

"Нельзя бояться разделения, мы и так слишком долго терпели, потому что боялись, что кто-то плохо о нас подумает или обидится, - продолжает Янис. - Теперь мое мнение радикальное - надо сносить". При этом из-за неудач России в Украине он не считает восточного соседа угрозой, но замечает, что "с ней надо быть осторожнее" - укреплять свою армию и границу.

Рижанка Линда пришла на митинг, чтобы выступить за снос всех советских памятников

Рижанка Линда пришла на митинг с подругой, чтобы выступить за снос всех советских памятников и поддержать Украину. Она говорит, что знает русский, но отвечать на вопросы корреспондента будет на английском. "Мы собрались здесь как патриоты, - сообщила она. - А этот огромный памятник - напоминание о временах оккупации. Мы хотим избавиться от него и просто дальше счастливо жить".

Линда не считает, что снос советских мемориалов вызовет разделение общества. "Общество уже в любом случае разделено, - уверена женщина. - Оно было разделено в течение тридцати лет, и ничто не может объединить нас. С памятником, или без него, общество будет разделено. Почему мы должны сохранять его?"

Скандал в День Победы

Споры о судьбе советских памятников в Латвии в этом году возобновились с новой силой. Импульс им придало российское вторжение в Украину. Власти города запретили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая и объявили его днем памяти погибших в Украине.

Тем не менее, 9 мая сотни людей традиционно пришли к Памятнику освободителям Советской Риги, чтобы возложить цветы. Ранним утром 10 мая городские службы бульдозерами очистили площадь у памятника от цветом. Это вызвало негативную реакцию у части общества как в столице, так и во всей стране, где русские составляют четверть населения.

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