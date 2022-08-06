В Эстонии засекретили состав комиссии по демонтажу советских памятников

В Эстонии засекретили состав рабочей группы по ликвидации монументов советской эпохи, сформированной при Государственной канцелярии страны. Известно только, что в комиссию входят "представители разных министерств и ведомств", а возглавляет ее Аско Кивинук, ранее работавший в государственном центре оборонных инвестиций. Об этом 5 августа написал портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

В Госканцелярии журналистам сообщили, что комиссия проводит заседания раз в неделю и уже на следующей неделе представит юридический анализ планов демонтажа советских памятников.

"Члены кабинета министров в курсе обсуждаемого в комиссии, нас уже дважды знакомили с ее материалами, - сказала министр госуправления Рийна Солман. - Что касается засекреченности, то, если посмотреть, что случилось в Нарве, где сожгли экскаватор, который помогал демонтажу советской гаубицы, то становится ясно, что секретность здесь вполне обоснованна. Члены комиссии могут подвергнуться угрозам и опасностям, так что эстонское государство должно защитить их и дать им возможность работать спокойно".

Солман выразила надежду, что уже в ближайшие дни комиссия представит план действий по демонтажу советских памятников, после чего правительство "проинформирует" о нем общественность.

"Кто-то боится мести со стороны Сталина или Путина?"

Депутат парламента Эстонии от оппозиционной Консервативной народной партии, историк Яак Валге назвал засекречивание состава комиссии "смехотворным". Оно "оставляет впечатление, что кто-то боится мести со стороны Сталина или Путина. Если кто-то из членов комиссии желает сохранить анонимность, таким людям лучше было бы взять самоотвод. Речь идет о принципиально важных для Эстонии вопросах, и обсуждать их надо открыто", - считает Валге.

С ним согласен главный редактор эстонских новостных порталов Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвалд. "В нынешней ситуации от этой комиссии требуется как раз максимальная прозрачность - общественность должна знать, кто входит в комиссию, что там обсуждают, по каким критериям принимаются решения, когда они будут реализованы. Эти решения будут иметь большой общественно-политический вес, и нынешняя секретность в какой-то момент начнет работать против этих решений", - уверен он.

Правительство Эстонии хочет убрать памятники СССР в кратчайшие сроки

"В кратчайшие сроки"убрать из публичного пространства все советские памятники правительство Эстонии решило 4 августа. По разным оценкам, таких монументов в Эстонии насчитывается от 200 до 400. В правительстве опасаются, что особые проблемы могут возникнуть с демонтажом памятника танку Т-34 в той же Нарве - городе преимущественно русскоязычном. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что танк нужно переместить в другое место в течение месяца, иначе могут возникнуть беспорядки, аналогичные тем, что имели место в 2007 году при переносе из центра Таллина "Бронзового солдата" - памятника советским воинам, павшим во Второй мировой войне.

Президент Эстонии Алар Карис в интервью ERR в пятницу, 5 августа, прокомментировал будущую судьбу нарвского памятника Т-34 следующим образом: "Если недавно я думал, что достаточно поставить рядом с танком на берегу Наровы табличку с объяснением истории, то теперь этого недостаточно. Место танка Второй мировой войны не на пьедестале у дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, а в музее".

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