 Президент Эстонии призвал демонтировать памятник танку Т-34 в Нарве | Новости из Германии о Европе | DW | 05.08.2022

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Европа

Президент Эстонии призвал демонтировать памятник танку Т-34 в Нарве

После нападения РФ на Украину танк Т-34 символизирует атаки российских войск на украинские города и села, поэтому ему не место в публичном пространстве, заявил президент Эстонии Алар Карис.

Памятник танку Т-34 в Нарве

Памятник танку Т-34 в Нарве

Памятник танку Т-34, установленный в приграничном с Россией эстонском городе Нарва, необходимо демонтировать несмотря на протесты некоторых местных жителей. Такое мнение выразил президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) в пятницу, 5 августа. "Если недавно я думал, что достаточно поставить рядом с танком на берегу Наровы табличку с объяснением истории, то теперь этого недостаточно. Место танка Второй мировой войны не на пьедестале у дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, а в музее", - цитирует главу эстонского государства интернет-сайт телерадиовещательной компании ERR.

По словам Алара Кариса, нападение России на Украину, начатое по приказу президента РФ Владимира Путина, "изменило значение многих памятников Второй мировой войны в Европе, в том числе в Эстонии". "И танк Т-34 на берегу Наровы уже не символизирует лишь события 1944 года - отступление немецких войск, наступление Красной Армии, павших солдат и Эстонию, которая оказалась под чужой властью. Для многих жителей Эстонии этот старый танк символизирует смертоносные атаки российских войск на украинские города и села. Я тоже так считаю, потому что сам видел, какую боль и горе почти такие же танки доставляют Украине. Такой символ не вписывается в наше публичное пространство", - подчеркнул президент .

Власти Эстонии опасаются повторения истории с демонтажом "Бронзового солдата"

Накануне правительство Эстонии приняло решение "в кратчайшие сроки" убрать из публичного пространства все советские памятники. По их оценкам, в стране их насчитывается от 200 до 400. Памятнику танка Т-34 в Нарве было уделено особое внимание. Многие местные жители города с 90 процентами русскоязычного населения выступают против демонтажа, и премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила опасения, что перенос памятника в музей может спровоцировать рост напряжения в обществе. Каллас, тем не менее, считает, что правительство должно "принять на себя ответственность" за проведение этой операции.

Власти Эстонии опасаются, что в стране могут повториться волнения, вспыхнувшие в 2007 году на фоне переноса памятника воину-освободителю Таллина от фашистов "Бронзовый солдат". Тогда в результате массовых выступлений русскоязычного населения погиб один человек. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "танк нужно убрать в течение месяца", при необходимости созвав для этого внеочередное заседание парламента. По его словам, если правительство позволит конфликту вокруг танка Т-34 в Нарве затянуться, это может привести к схожим последствиям.

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    Автор: Сергей Косяков


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