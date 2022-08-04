Власти Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники

Правительство Эстонии решило "в кратчайшие сроки" убрать из публичного пространства все советские памятники. Такое решение было принято на заседании правительства страны в четверг, 4 июля, сообщает агентство "Интерфакс".

"На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", - цитирует агентство слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, сказанные ею на пресс-конференции после заседания.

Каллас уточнила, что "конкретное время и порядок зависят от готовности и логистики местных властей" - поскольку памятники принадлежат им.

В Нарве опасаются повторения истории с "Бронзовым солдатом"

Каллас уделила особое внимание памятнику танка Т-34 в городе Нарва, который находится на границей с Россией и имеет более 90% русскоязычного населения. Премьер Эстонии не исключает, что его демонтаж может вызвать напряженность в обществе, поскольку многие местные жители выступают против. Поэтому правительство должно "принять на себя ответственность" за проведение этой операции, считает Каллас.

В среду и в ночь на четверг, 4 августа, вокруг монумента уже были замечены десятки человек. По данным полиции, пока они вели себя спокойно.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "танк нужно убрать в течение месяца", при необходимости созвав для этого внеочередное заседание парламента. Он напомнил о массовых выступлениях русскоязычного населения страны в 2007 году, при переноске памятника воину-освободителю Таллина от фашистов "Бронзовый солдат". Тогда в результате вспыхнувших беспорядков погиб один человек. По словам Рейнсалу, если правительство позволит конфликту вокруг танка Т-34 в Нарве затянуться, это может привести к схожим последствиям.

Эстония прекратила выдавать гражданам России ВНЖ

28 июля правительство Эстонии своим постановлением запретило предоставление гражданам РФ временного вида на жительство и учебных виз. Урмас Рейнсалу обяснил эти меры необходимостью "обеспечения неослабевающего давления" на Россию с тем, чтобы остановить ее агрессию в отношении Украины. "Это положительно скажется на нашей собственной безопасности", - добавил глава эстонского МИДа.

В июне Кая Каллас попросила НАТО направить в Латвию, Литву и Эстонию дивизии численностью от 20 000 до 25 000 солдат альянса, для защиты от гипотетического российского вторжения. Незаолго до этого посла РФ вызывали в МИД Эстонии из-за слов Путина о "возвращении" Нарвы.

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