 Посол России вызван в МИД Эстонии из-за слов Путина о ″возвращении″ Нарвы | Новости политики из Германии | DW | 11.06.2022

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Политика

Посол России вызван в МИД Эстонии из-за слов Путина о "возвращении" Нарвы

На встрече с участниками Петербургского международного экономического форума Путин упомянул Нарву в контексте территорий, которые Петр I "не отторгал" у других государств, а "возвращал" России.

КПП в Нарве на границе Эстонии и России, фото из архива

КПП в Нарве на границе Эстонии и России, фото из архива

Российский посол Владимир Липаев в пятницу, 10 июня, был вызван в министерство иностранных дел Эстонии в связи с высказыванием президента РФ Владимира Путина о том, что Петр I "возвращал" Нарву России. Вице-канцлер эстонского МИДа Рейн Таммсаар заявил Липаеву, что сказанное Путиным "достойно сожаления".

"В ситуации, когда Россия проводит свою реваншистскую политику под соусом идеологии "русского мира" через разрушение украинской государственности и нации, это также совершенно неприемлемо, - говорится в официальном сообщении эстонского внешнеполитического ведомства. - Вместо того, чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории".

Кроме того, МИД Эстонии назвал "опасными и безответственными" угрозы "денацификации" и "демилитаризации", высказываемые Россией в адрес других стран, а также внесенный 8 июня в Госдуму РФ законопроект об "отмене" независимости Литвы.

Путин - об "исконных территориях" России

Слова Владимира Путина, вызвавшие протест эстонской стороны, прозвучали на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными - участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал! Так и есть. Все Приладожье, там, где Петербург основан. Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали её за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причём эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Возвращал и укреплял - вот что делал", - цитирует Путина сайт kremlin.ru.

"Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", - сказал российский президент в завершение своей речи.

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    Автор: Сергей Гуща


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