Как "мстят" проукраинским активистам "любители русского мира" в ФРГ

На фоне войны России против Украины эмоциональная обстановка в русско- и украиноязычных коммьюнити Германии заметно накалилась. Еще в начале марта министерства внутренних дел сразу нескольких федеральных земель объявили, что ожидают учащения случаев вандализма, порчи имущества, словесных провокаций и физических потасовок в связи с попытками разжечь межнациональную вражду. И такие деяния действительно происходили.

Так, 2 марта неизвестные разбили витрину магазина, торгующего восточноевропейскими, в том числе русскими и украинскими, продуктами, в городе Оберхаузене в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и написали на его стенах "Свободная Украина" и "Путин убийца".





Разбитые витрины магазина с восточноевропейскими продуктами в Оберхаузене

10 марта неизвестные 200 раз написали большими буквами слово "Mörder" ( "убийцы") на колоннах Российского дома науки и культуры в центре Берлина и пешеходной дорожке перед ним. В родительских чатах много рассказов о дискриминации или даже попытках одноклассников побить детей, владеющих русским языком. Список можно продолжать.

Проблемы проукраинских активистов в Германии

Между тем, судя по всему, проблемы в Германии возникают не только у тех, кого по каким-либо причинам связывают с российским государством, но и у проукраинских активистов - или тех, кого таковыми считают.

Сергей Косяк со своей семьей

Одну из подобный историй рассказал DW живущий в Саксонии уроженец Донецка священник Сергей Косяк. В 2014 году он начал заниматься поддержкой пострадавших в военном конфликте в Донбассе, помогая им перебраться в другие регионы Украины. С 2018 года Сергей живет в Германии, куда в 2014 году переехали его дети и супруга - этническая немка.

Спустя всего несколько дней после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Косяк вместе с единомышленниками создал в саксонском городе Баутцен Украинский центр помощи. Сегодня в нем ежедневно работают до 20 волонтеров из числа украинских беженцев, рассказывает активист. С начала войны им удалось перевезти в Германию из Украины 1500 человек. На месте им помогают с оформлением документов, расселением в квартиры и другими повседневными задачами. "Нас уже хорошо знают", - говорит Сергей с гордостью.

5 апреля он опубликовал в YouTube ссылку на кадры, записанные видеорегистратором его автомобиля. На них видно, как из авто, остановившегося перед машиной Косяка на светофоре, выходит мужчина с монтировкой. По словам священника, недоброжелатель "набросился" на него из-за украинского флага, который он закрепил на машине в связи со своей работой в Украинском центре помощи.

Буква z, которую кто-то нарисовал на входе в Центр помощи украинцам

Благодаря своему физическому превосходству Косяку удалось затолкать нападавшего обратно в машину. В соцсетях этот случай вызвал большой резонанс. Многие пользователи, оставившие комментарий под постом Косяка, требовали отправить нападавшего и подобных ему "любителей руzzкого мира" обратно в РФ. "Безумцы не ведают, что творят. Пересмотрели российских СМИ, телевидения", - констатировали другие.

Угрозы в мессенджере

Столь же неприятная история произошла с индивидуальной предпринимательницей из Бонна Мариной (имя изменено по ее просьбе). Уроженка Киевской области уже 18 лет живет в Германии, но, как она рассказывает в интервью DW, связь с Украиной ее семья не потеряла до сих пор. Чтобы помочь украинским беженцам, она создала специальную группу для обмена информацией в мессенджере WhatsApp. Поначалу в ней состояли только близкие знакомые, сегодня, по словам Марины, в группе уже более 60 человек. Совместными усилиями им удалось помочь перебраться из Украины в ФРГ 47 семьям и 17 женщинам с детьми, проживавшим до войны в Доме матери и ребенка под Киевом.

Недавно Марина получила два сообщения с угрозами. В первом ей прислали данные геолокации школы, в которую ходит ее дочь, со словами: "Мы знаем, где ты живешь и работаешь. Если ты не прекратишь заниматься тем, чем ты занимаешься, мы превратим твою жизнь в ад". Во втором сообщении, присланном в WhatsApp с аккаунта под именем "Ольга", было написано: "Мы полагаем, что ты занимаешься нелегальным трудоустройством беженцев. Прекрати это или жди гостей из Zoll ("таможни". - Ред.)".

Политически мотивированная преступность

Как отмечает Марина, она нигде не афишировала свою деятельность, поэтому не понимает, откуда злоумышленники узнали ее номер телефона. Оба сообщения с угрозами были написаны на русском языке. "Больше всего я боюсь, что это кто-то из моего прежнего, довоенного круга общения в Германии, - говорит Марина. - После начала войны многие россияне, с которыми я поддерживала знакомство, отвернулись от меня".

Немцы проявляют большую готовность помочь украинским беженцам. На фото: центр пожертвований на вокзале Берлина

По словам женщины, в полиции Бонна ей сказали, что она с подобным заявлением - уже не первая. Как сообщили DW в пресс-службе полиции Бонна, случаи, аналогичные описанному выше, классифицируются как политически мотивированные преступления. Преступления этой категории уже давно расследуются по всей Германии уголовными инспекциями под названием "Полицейская охрана государства". Специально для расследования случаев преследования проукраинских активистов новых отделов в полиции не создавалось.

Несмотря на драматичность каждой такой ситуации, случаев проявления физической агрессии по отношению к тем, кто занимает проукраинскую позицию или активно помогает украинским беженцам в Германии, судя по всему, не много. Вербальные нападки на тех, кто критикует российское вторжение в Украину, или мелкие гадости в адрес таких людей - явление более частое. DW выслушала две подобные истории.

Обвал рейтинга ресторана как месть за критику пророссийского автопробега

Александер Грюнер (Alexander Grüner) - владелец берлинского бара Kvartira No. 62. После того как 3 апреля в немецкой столице состоялся крупный автопробег, направленный, по заявлению его участников, "против притеснения русскоязычного населения в Германии", Александер написал на своей странице в Facebook, что было бы неплохо провести разъяснительную работу с участниками этого автопробега и рассказать им о том, что на самом деле происходит сейчас в Украине.

Работы берлинских художников в баре Kvartira No. 62

"Думаю, что многие русскоязычные жители Германии смотрят российские телеканалы и черпают свою информацию оттуда", - говорит Александер в беседе с DW. Сам он считает, что ездить по Германии с флагом РФ во время войны России с Украиной неуместно. При этом против автопробега как такового он не выступал, подчеркивает поздний переселенец. "Просто я не могу понять, почему русскоязычные люди в Берлине именно сейчас начали ощущать себя в чем-то ущемленными. Почему они не устраивали таких автопробегов, например, год назад?" - задается вопросом Александер.

Его бар довольно популярен в Берлине не только благодаря вкусной кухне, к фирменным блюдам которой относятся борщ, пельмени и вареники, но и потому, что там регулярно проходят музыкальные концерты и поэтические вечера с участием артистов из России, Украины и Беларуси. За последние недели в таких мероприятиях участвовали поэты и поэтессы, приехавшие в Берлин, спасаясь от войны в Украине, рассказывает Александер.

После публикации ремарки Александера об автопробеге, однако, его бар начал получать десятки негативных рецензий в поисковике Google - причем не только на немецком и русском, но и на украинском языках. Судя по всему, кто-то прикладывал массу усилий, чтобы обвалить его рейтинг. По словам Александера, в связи с этим он написал много жалоб в Google. К тому же, постоянные клиенты поддержали его ответными "пятизвездочными" рецензиями.

Привет от пророссийских хакеров?

С местью за его активную поддержку украинцев, пострадавших от войны, судя по всему, столкнулся и другой берлинский предприниматель - владелец ресторана грузинской кухни KIN Za Иракли Кемерти. Как сам он рассказал DW, буквально через два-три дня после начала российского вторжения в Украину он решил отправиться в страну с грузом гуманитарной помощи: оповестил друзей, собрал три "спринтера" - и выехал во Львовскую область, чтобы лично увидеть ситуацию и понять, в чем украинцы нуждаются больше всего.

Иракли Кемерти за рулем кареты скорой помощи, купленной им на пожертвования для Украины

С тех пор Кеметри начал совершать такие туры регулярно. "Почему-то многие сконцентрировались на польском направлении и "забыли" нижнюю сторону - Одесскую область и границу с Молдовой. Поэтому я несколько раз ездил именно туда", - рассказывает предприниматель. Буквально в минувшие выходные, 9 и 10 апреля, он отвез на белорусско-украинскую границу и передал благотворительной организации "Теплые сердца" приобретенную на собранные им пожертвования карету скорой помощи, наполненную гуманитарным грузом.

Кемерти подчеркивает, что собирать гуманитарную помощь помогают ему люди всех национальностей, в том числе россияне. Угроз в связи с его деятельностью по сбору помощи для украинцев ему пока не поступало, указывает активист. Однако были хейтерские комментарии под его постами в Facebook с призывом делать пожертвования: "От людей, которые не понимают, чем я занимаюсь, - ведь гуманитарная помощь должна быть вне политики". Кроме того, в начале марта сайт его ресторана грузинской кухни подвергся хакерской атаке - при заходе на него пользователям показывали порнографию. Сайт не работает до сих пор, и как его восстановить, не понятно, сетует Иракли.

Поскольку над созданием сайта работали украинские программисты, он полагает, что взлом мог быть направлен и не против него лично: "Знакомые компьютерщики сказали, что либо дело в украинских IP-адресах, либо злоумышленники "вручную" выискивали какие-то сайты, связанные с помощью Украине". "Если бы хотели навредить мне лично, могли бы разбить окно в ресторане", - рассуждает предприниматель, добавляя, что с агрессией вне онлайн-пространства он пока не сталкивался: "Некоторые знакомые просто говорили мне: ты не прав. Но это их мнение, а у меня есть свое".

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