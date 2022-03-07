"Это война Путина, а не наша". Как чувствуют себя русские в Германии

Роман Фридрих (Roman Friedrich) из Кельна сейчас выступает в роли своего рода пожарного, пытаясь погасить те очаги, которые вызвала развязанная Путиным война России против Украины. Круглые сутки Роман организует оказание помощи для украинских беженцев, которые прибывают в Кельн.

Но одновременно он занимается и проблемой тех, на кого многие сейчас пытаются возложить ответственность за эту войну, - русского сообщества в Германии. "То, что меня шокировало больше всего, - это требование учительницы в классе, чтобы русский ребенок при всех заявил, что он дистанцируется от Путина и его политики", - рассказывает Фридрих в беседе с DW.

Тревожные сигналы отношения к русским

Сам Роман Фридрих - социальный работник, родился в Омске, переехал в Германию на ПМЖ. Его бабушка родом из Украины. После того как началась война, Роман часто слышит сообщения о том, что русских обвиняют в этом и они сталкиваются с враждебным отношением к себе.

Так, ученика в одной из кельнских гимназий побили одноклассники за то, что он русский. Польку, которую приняли за русскую, оскорбили в супермаркете. В одной из школ хотят вычеркнуть русский язык из учебного плана и ввести вместо него украинский. Все это - благодатная почва для российской пропаганды, которая использует такие инциденты в своих целях, говорят наблюдатели.

Роман Фридрих

"Пока враждебное отношение к русским еще не стало общераспространенной тенденцией, но уже есть большое число отдельных случаев, и это вызывает панику. До войны многие русские симпатизировали партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сейчас они на стороне Путина. Они последовательно сами себя превращают в жертву и изолируются от всего общества", - говорит Фридрих, указывая на то, что многие из них сильно подвержены российской пропаганде. И все это еще больше усугубляет ситуацию.

Роман Фридрих, как и многие живущие в Германии русские, говорит на нескольких языках, в том числе - украинском, и пообщался с владельцем одного из супермаркетов. После нападения вандалов на российско-польский магазин в Оберхаузене многие владельцы торговых точек сомневаются, стоит ли оставлять в ассортименте русские товары.

Магазины пытаются избавиться от русских товаров

Крупная торговая сеть Mix Markt, состоящая из 330 магазинов в разных городах Германии, уже несет убытки и сообщила в ответ на запрос DW, что и до войны завозила из России лишь небольшую часть товаров. А сейчас намерена вовсе от них отказаться: "Пельмени, которые мы продаем, производятся в Нюрнберге, творог привозим из Польши, сгущенку - из Нидерландов, ряженку - из Литвы. Колбасы производят в Баварии, а пиво - в Дании, а все сладости, которые мы продаем, сделали в Украине".

По мнению Романа Фридриха, на фоне возрастающего враждебного отношения к России из-за войны в Украине немецкие политики сейчас должны защитить русских в Германии: "В конкретном случае разжигания межнациональной вражды должна немедленно вмешаться Федеральная прокуратура. Нельзя делать ответственным весь русский народ. Общество и правовое государство должны решительно противостоять таким настроениям".

"Нам сказали, что русская школа - позор"

Живущая в 25-ти километрах от Бонна Нарина Карицки оказалась в таком же положении, как и Роман Фридрих. Учительница основала в 2011 году русскую школу в Бонне и до сих пор является ее руководителем. 500 семей приводят сюда своих детей, чтобы те могли изучать русский язык, заниматься искусством, балетом и даже робототехникой.

Нарина Карицки

"Нам позвонил один коллега, который живет где-то недалеко от школы, и сказал, что школа - это позор для всей улицы. Вы - убийцы", - кричал он по телефону. Карицки тоже известно о случаях, когда подростков избивают одноклассники за то, что они русские. Когда взрослые в автобусах начинают кричать на детей, которые говорят по-русски, и требуют, чтобы они замолчали. Когда учителя настаивают на том, чтобы ученики перед всем классом публично дистанцировались от Путина. И когда родители, как после нападения в Оберхаузене, боятся водить своих детей в русскую школу.

При этом посещают русскую школу дети из семей со всего постсоветского пространства. Каждая третья семья - из Украины. После того, как началась война, Нарин, имеющая армянские корни, получила письмо от одной украинской мамы. "Она написала мне, что хочет и дальше продолжать водить детей в нашу школу, но спросила при этом, что я думаю о российском вторжении в Украину. Я поддерживаю его или нет? Для нее было важно, какова наша позиция по этому вопросу. Как русскоязычному человеку, конечно, стыдно, даже если ты не имеешь к этой войне никакого отношения", - делится Нарин Карицки.

Отказали в театральной постановке на русском по политическим мотивам

Директор русской школы в Бонне заняла четкую позицию и публично осудила нападение России на Украину. Она даже написала открытое письмо бургомистру Бонна, озвучив свою позицию. Но, несмотря на это, один из боннских музеев, с которым школа давно сотрудничает, отказался предоставлять помещение для театральной постановки на русском языке, запланированной на конец мая.

"Первого марта мы получили короткое сообщение - буквально несколько слов: по политическим причинам мы отказываемся от своего предложения. Мне было больно это слышать. Ведь в постановке участвовали и люди с Украины, но они посчитали нас русской организацией", - говорит Карицки.

Через какое-то время администрация музея изменила свое решение и извинилась перед директором русской школы - запланированное представление состоится. Но это - лишь один из примеров того, какая напряженная ситуация сейчас между русскими, украинцами и выходцами из других постсоветских республик. "Люди должны проводить грань между теми, то ведет войну, и мирными семьями и детьми, которые живут здесь и не имеют к этому никакого отношения. Эта война хоть и ведется от имени народа, но мы говорим четко: это война Путина, а не война русских", - заключила Нарин Карицки.

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