Русским в Германии ничто не угрожает. Как война Путина влияет на общество

Ведомство по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (LAK) за первую неделю марта зарегистрировало 49 правонарушений, связанных с разжиганием межнациональной вражды на фоне войны в Украине. По данным ведомства, в одной трети случаев жертвами выступали русские. В восьми случаях жертвами - украинцы. Среди прочего, речь идет о шантаже, вандализме, нападении с целью ограбления.

Пожар в русской школе Берлина

Немецкая пресса сообщает о нескольких попытках разжечь межнациональную вражду, которые были направлены как на русских, так и на украинцев. По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, в ночь на 11 марта произошел пожар в спортивном зале начальной школы имени Ломоносова в берлинском районе Марцан, где проживает много русскоязычных. В этой школе проводятся занятия на русском и немецком языках.

Аллея Космонавтов в берлинском районе Марцан

По данным издания, которое ссылается на источник в полицейских кругах, причиной возгорания стала бутылка с легковоспламеняющимся веществом. Масштабы ущерба не называются. Следствие ведет отделение полиции, занимающееся расследованием политически мотивированных преступлений.

Кроме того, в отношении Российского дома науки и культуры в центре Берлина был совершен акт враждебного отношения. 10 марта неизвестные 200 раз написали большими буквами слово "Mörder", что в переводе на русский означает "убийцы", на колоннах здания и пешеходной дорожке. Между тем, как сообщает газета, в одном из берлинских парков 54-летний мужчина провоцировал еврейских детей - беженцев из Украины - пророссийскими высказываниями. В ситуацию вмешалась полиция.

Преступления в ФРГ на фоне войны в Украине

По данным другого немецкого издания, Fokus Online, неизвестные лица написали балончиком с краской на входных дверях в православный храм в Билефельде по-украински слова: "Россия" и "захватчики". Консульство РФ в Бонне получило по почте подозрительный конверт с белым порошком и письмом с угрозами. Сотрудники дипведомства сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что содержимое конверта оказалось стиральным порошком. Подобная история произошла также в российском консульстве в Эссене. Отправитель писем неизвестен. В данный момент полиция Дюссельдорфа и Эссена усилила охрану российских консульств.

Посольство РФ в Берлине

Тем временем, как сообщает Fokus Online , за день до этого происшествия в российское дипведомство приезжали 10 байкеров, назвавших себя "Ночными волками" из мотоклуба под руководством Александра Залдастанова, также известного как "Хирург", который не раз выступал с пропутинскими заявлениями.

По данным LKA, в первую неделю марта восемь украинцев стали жертвами преступлений, совершенных в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Среди них - семья из пяти человек, чей автомобиль сожгли после того, как они приехали в Крефельд. Причины пожара устанавливаются. Как сообщила полиция, в автомобиле была найдена крупная сумма денег.

Высокий риск киберпреступлений

На фоне войны в Украине немецкие спецслужбы предупреждают о повышенном риске киберпреступлений, а также дезинформационных кампаниях в Сети. Они призывают граждан воздержаться от любой поддержки различных экстремистских и праворадикальных групп (чью бы сторону они не представляли), в том числе, распространяя в соцсетях употребляемые ими нарративы и перечисляя им деньги якобы для помощи военным. Такие посты распространяются, в частности, в Twitter и Telegram с просьбами финансово помочь либо российским военным, либо украинскому батальону "Азов".

Ситуация с безопасностью в Германии под контролем

В настоящее время в Германии, согласно последним данным МВД страны, зарегистрированы 109 183 беженца из Украины. На пресс-конференции в Берлине пресс-секретать МВД Марек Веде (Marek Wede) заявил: "Мы хотим еще раз подчеркнуть, война в Украине - это война Путина, а не российского народа. И тем более - не людей, имеющих русские корни и живущих в Германии. Именно так мы воспринимаем ситуацию".

Украинские беженцы на вокзале в Берлине

Комментируя ситуацию с пожаром в берлинской школе, он отметил, что этим делом занимается полиция и о нем известно Федеральной прокуратуре. Что касается вопроса о безопасности русских в Германии, то Веде подчеркнул: "Мы находимся в тесном контакте с немецкими спецслужбами и отслеживаем все случаи и возможные проявления враждебности и по отношению к русским, и по отношению к украинцам. Пока, к счастью, число таких случаев невелико".

Пресс-секретарь МВД ФРГ упомянул о том, что в Германии в последнее время организуется множество массовых акций в поддержку Украины. Все эти акции проходят мирно и в рамках закона. "Мы тщательно наблюдаем за ситуацией в целом и в данный момент можем сказать, что в Германии нами не установлено фактов, угрожающих безопасности русских, или враждебности по отношению к ним", - подвел итог Веде.

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