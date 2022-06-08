В Госдуму внесли законопроект "об отмене независимости Литвы"

В российскую Госдуму внесен законопроект "об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Как следует из базы данных системы обеспечения законодательной деятельности, проект закона зарегистрирован в среду, 8 июня.

Он направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Документ предложен депутатом Евгением Федоровым (от "Единой России"). По версии законодателя, постановление "позволит оспорить членство" Литвы в НАТО.

В Кремле "не знают" об инициативе депутата

Федоров считает, что при признании независимости был нарушен закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики", так как в Литве "не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР".

Россия является правопреемником СССР. А в соответствии с шестым пунктом устава НАТО "спорные юридические субъекты не могут состоять в альянсе", отметил Федоров.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о предложении представителя "Единой России".

Независимость Литвы признал Госсовет СССР под председательством Горбачева

11 марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. 6 сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз.

Литва последовательно выступает за ужесточение санкций в отношении Москвы, а в конце мая даже предлагала создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады Черного моря с целью вывоза украинского зерна.

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