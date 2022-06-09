Удастся ли Путину "подсидеть" Петра Первого в истории России?

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

Украинцы спасаются от "освобождения" на западе страны или в Европе

Отношение к российским "освободителям" наглядно показывают и потоки украинских беженцев, спасающихся от войны. За три месяца постоянное место жительства покинули около 13 млн украинцев, около 90 процентов из них уехали в регионы Украины, контролируемые Киевом или в страны Европы (6,8 млн человек). По данным УВКБ ООН, в Россию уехало около 1,1 млн украинцев.