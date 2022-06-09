Удастся ли Путину "подсидеть" Петра Первого в истории России?

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Президент РФ Владимир Путин провел параллели между войной с Украиной и Северной войной, которую вел Петр Первый. Историку-любителю Путину явно хотелось бы лавр Петра. Вот только царь смотрел на Запад.
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